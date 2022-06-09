Рейтинг@Mail.ru
ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/feyk-1794138571.html
ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России
ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России - РИА Новости, 09.06.2022
ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России
Запад посредством информационной кампании ведет целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:01
2022-06-09T06:01
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Запад посредством информационной кампании ведет целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, перечислив применяемые фейки.По информации пресс-службы, ФАДН посредством государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций отмечает попытки преувеличить потери Вооруженных Сил России среди представителей народов России."Продвигается тезис о том, что спецоперация является для них "чужой войной". Особый акцент делается на народы, исповедующие ислам, представители которых якобы не должны сражаться на стороне России. Оголтелой критике подвергаются священнослужители Русской православной церкви, не желающие осуждать проведение спецоперации. Одновременно отмечаются попытки распространения идеологии сепаратизма и русофобии", - сказали в пресс-службе.Согласно сведениям ФАДН, в Дагестане, уроженцы которого не раз демонстрировали яркие примеры мужества и героизма в ходе боевых действий, через соцсети и мессенджеры стала распространяться информация о том, что местных молодых людей до 27 лет якобы насильно заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы, после чего отправляют в зону проведения спецоперации.Напомнили в ведомстве и о прошедшем в мае в Варшаве Форума свободных народов России, организаторы которого стремятся представить Россию как колониальную империю, которую надо развалить. Один из участников, в частности, заявил, что "татары должны брать пример у украинцев того, как воевать с империей". Тенденциозно, отметили в пресс-службе, преподносится информация о потерях среди военнослужащих-уроженцев Бурятии: агенты иностранного влияния пытаются убедить свою аудиторию в том, что российские власти целенаправленно отправляют граждан России бурятского происхождения на верную гибель."Подобных примеров можно привести множество. Все они свидетельствуют о том, что наши оппоненты ведут целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России и развалу страны путем стравливания наших народов, пропаганды "деколонизации" и эксплуатации старого заезженного мифа об "империи зла", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794136525.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), в мире
06:01 09.06.2022
 
ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России

ФАДН назвало распространенные фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Запад посредством информационной кампании ведет целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, перечислив применяемые фейки.
По информации пресс-службы, ФАДН посредством государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций отмечает попытки преувеличить потери Вооруженных Сил России среди представителей народов России.
"Продвигается тезис о том, что спецоперация является для них "чужой войной". Особый акцент делается на народы, исповедующие ислам, представители которых якобы не должны сражаться на стороне России. Оголтелой критике подвергаются священнослужители Русской православной церкви, не желающие осуждать проведение спецоперации. Одновременно отмечаются попытки распространения идеологии сепаратизма и русофобии", - сказали в пресс-службе.
Согласно сведениям ФАДН, в Дагестане, уроженцы которого не раз демонстрировали яркие примеры мужества и героизма в ходе боевых действий, через соцсети и мессенджеры стала распространяться информация о том, что местных молодых людей до 27 лет якобы насильно заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы, после чего отправляют в зону проведения спецоперации.
Пункт временного содержания украинских военнопленных - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
04:10Специальная военная операция на Украине
ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ
Напомнили в ведомстве и о прошедшем в мае в Варшаве Форума свободных народов России, организаторы которого стремятся представить Россию как колониальную империю, которую надо развалить. Один из участников, в частности, заявил, что "татары должны брать пример у украинцев того, как воевать с империей". Тенденциозно, отметили в пресс-службе, преподносится информация о потерях среди военнослужащих-уроженцев Бурятии: агенты иностранного влияния пытаются убедить свою аудиторию в том, что российские власти целенаправленно отправляют граждан России бурятского происхождения на верную гибель.
"Подобных примеров можно привести множество. Все они свидетельствуют о том, что наши оппоненты ведут целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России и развалу страны путем стравливания наших народов, пропаганды "деколонизации" и эксплуатации старого заезженного мифа об "империи зла", - уточнили в пресс-службе.
 
РоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала