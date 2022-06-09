https://ria.ru/20220609/feyk-1794138571.html

ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России

ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России - РИА Новости, 09.06.2022

ФАДН назвало фейки, применяемые для дестабилизации обстановки в России

Запад посредством информационной кампании ведет целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:01

2022-06-09T06:01

2022-06-09T06:01

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

в мире

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Запад посредством информационной кампании ведет целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, перечислив применяемые фейки.По информации пресс-службы, ФАДН посредством государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций отмечает попытки преувеличить потери Вооруженных Сил России среди представителей народов России."Продвигается тезис о том, что спецоперация является для них "чужой войной". Особый акцент делается на народы, исповедующие ислам, представители которых якобы не должны сражаться на стороне России. Оголтелой критике подвергаются священнослужители Русской православной церкви, не желающие осуждать проведение спецоперации. Одновременно отмечаются попытки распространения идеологии сепаратизма и русофобии", - сказали в пресс-службе.Согласно сведениям ФАДН, в Дагестане, уроженцы которого не раз демонстрировали яркие примеры мужества и героизма в ходе боевых действий, через соцсети и мессенджеры стала распространяться информация о том, что местных молодых людей до 27 лет якобы насильно заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы, после чего отправляют в зону проведения спецоперации.Напомнили в ведомстве и о прошедшем в мае в Варшаве Форума свободных народов России, организаторы которого стремятся представить Россию как колониальную империю, которую надо развалить. Один из участников, в частности, заявил, что "татары должны брать пример у украинцев того, как воевать с империей". Тенденциозно, отметили в пресс-службе, преподносится информация о потерях среди военнослужащих-уроженцев Бурятии: агенты иностранного влияния пытаются убедить свою аудиторию в том, что российские власти целенаправленно отправляют граждан России бурятского происхождения на верную гибель."Подобных примеров можно привести множество. Все они свидетельствуют о том, что наши оппоненты ведут целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России и развалу страны путем стравливания наших народов, пропаганды "деколонизации" и эксплуатации старого заезженного мифа об "империи зла", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220609/informatsiya-1794136525.html

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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), в мире