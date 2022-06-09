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Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН

Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН - РИА Новости, 09.06.2022

Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН

Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:32

2022-06-09T14:32

2022-06-09T14:32

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков."Что касается высказывания господина (Владимира) Зеленского, сделанного сегодня в его онлайн-выступлении в комитете министров ОЭСР, исключить Россию из ФАО - нельзя Россию резинкой стереть с карты: крупнейшая держава в области агропрома", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.Он также заявил, что ФАО выступает против ограничительных мер, в частности против России, и считает необходимым проанализировать их и по возможности отказаться от их использования.

https://ria.ru/20220507/oon-1787358121.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, фао, россия, санкции в отношении россии