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Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН - РИА Новости, 09.06.2022
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Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН
Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН - РИА Новости, 09.06.2022
Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН
Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:32
2022-06-09T14:32
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фао
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков."Что касается высказывания господина (Владимира) Зеленского, сделанного сегодня в его онлайн-выступлении в комитете министров ОЭСР, исключить Россию из ФАО - нельзя Россию резинкой стереть с карты: крупнейшая держава в области агропрома", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.Он также заявил, что ФАО выступает против ограничительных мер, в частности против России, и считает необходимым проанализировать их и по возможности отказаться от их использования.
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в мире, оон, фао, россия, санкции в отношении россии
14:32 09.06.2022
 
Исключить Россию из Продовольственной организации невозможно, заявили в ООН

Глава офиса ФАО в Москве Кобяков: Россию нельзя исключить из Продовольственной организации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), заявил директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков.
"Что касается высказывания господина (Владимира) Зеленского, сделанного сегодня в его онлайн-выступлении в комитете министров ОЭСР, исключить Россию из ФАО - нельзя Россию резинкой стереть с карты: крупнейшая держава в области агропрома", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.
Он также заявил, что ФАО выступает против ограничительных мер, в частности против России, и считает необходимым проанализировать их и по возможности отказаться от их использования.
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