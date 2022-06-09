https://ria.ru/20220609/fao-1794245192.html

Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса

Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 09.06.2022

Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса

Продовольственный кризис в мире налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его, заявил директор офиса РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:40

2022-06-09T13:40

2022-06-09T13:40

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Продовольственный кризис в мире налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков."Действительно продовольственный кризис налицо, он начался не вчера, последние шесть лет темпы голода растут приблизительно в размере десяти миллионов человек в год", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.По его словам, украинский кризис усугубил ситуацию, однако не является первопричиной кризиса."Украинское зерно, застрявшее в черноморских портах, это, с одной стороны, 0,2% от всего производства зерновых в мире. Или это менее 1% зерна, оборачиваемого на мировом международном рынке, то есть не потребляемое внутри страны. Этот объем в прошлом году составлял порядка 470 миллионов тонн. Но это количество уже зафрахтованное, оплаченное, ожидаемое потребителями", - сказал Кобяков.По его словам, неполучение этого зерна в местах потребления вызывает в странах-потребителях рост цен и опасения, связанные с будущими поставками зерна.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794241783.html

https://ria.ru/20220608/krizis-1794101284.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

фао, экономика, россия, украина, продовольствие, оон, в мире