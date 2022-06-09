Рейтинг@Mail.ru
Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/fao-1794245192.html
Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса
Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 09.06.2022
Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса
Продовольственный кризис в мире налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его, заявил директор офиса РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:40
2022-06-09T13:40
фао
экономика
россия
украина
продовольствие
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792391787_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_e80af7e7b90a8356ec2af866f69b8264.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Продовольственный кризис в мире налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков."Действительно продовольственный кризис налицо, он начался не вчера, последние шесть лет темпы голода растут приблизительно в размере десяти миллионов человек в год", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.По его словам, украинский кризис усугубил ситуацию, однако не является первопричиной кризиса."Украинское зерно, застрявшее в черноморских портах, это, с одной стороны, 0,2% от всего производства зерновых в мире. Или это менее 1% зерна, оборачиваемого на мировом международном рынке, то есть не потребляемое внутри страны. Этот объем в прошлом году составлял порядка 470 миллионов тонн. Но это количество уже зафрахтованное, оплаченное, ожидаемое потребителями", - сказал Кобяков.По его словам, неполучение этого зерна в местах потребления вызывает в странах-потребителях рост цен и опасения, связанные с будущими поставками зерна.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794241783.html
https://ria.ru/20220608/krizis-1794101284.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792391787_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_36ba409276c1dd0433a4c35d8ffa0594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фао, экономика, россия, украина, продовольствие, оон, в мире
13:40 09.06.2022
 
Глава ФАО оценил темпы мирового продовольственного кризиса

Глава офиса ФАО по связям с Россией Кобяков: темпы голода в мире растут уже шесть лет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Продовольственный кризис в мире налицо, он начался не вчера, темпы голода растут последние 6 лет, а украинские события лишь усугубили его, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по связям с Россией Олег Кобяков.
"Действительно продовольственный кризис налицо, он начался не вчера, последние шесть лет темпы голода растут приблизительно в размере десяти миллионов человек в год", - сказал Кобяков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
13:28
В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад
По его словам, украинский кризис усугубил ситуацию, однако не является первопричиной кризиса.
"Украинское зерно, застрявшее в черноморских портах, это, с одной стороны, 0,2% от всего производства зерновых в мире. Или это менее 1% зерна, оборачиваемого на мировом международном рынке, то есть не потребляемое внутри страны. Этот объем в прошлом году составлял порядка 470 миллионов тонн. Но это количество уже зафрахтованное, оплаченное, ожидаемое потребителями", - сказал Кобяков.
По его словам, неполучение этого зерна в местах потребления вызывает в странах-потребителях рост цен и опасения, связанные с будущими поставками зерна.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 19:57
Захарова назвала обвинения России в продовольственном кризисе лицемерием
 
ФАОЭкономикаРоссияУкраинаПродовольствиеООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала