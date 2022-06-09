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Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/es-1794380767.html
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России - РИА Новости, 09.06.2022
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России
Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:01
2022-06-09T19:56
специальная военная операция на украине
цены на нефть
владимир путин
европа
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джо байден
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости", — сказал он.По словам политика, самым эффективным способом снизить спрос на российские энергоносители будет снижение зависимости Европы от всех видов ископаемых ресурсов, поставляемых из России."Президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) четко обозначил, что нам нужно преуспеть в достижении этих целей в параллели, уходя от российских ископаемых", — добавил он.Хохштейн также допустил, что доходы России от продажи углеводородов выросли по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине из-за роста мировых цен на нефть и газ.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
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цены на нефть, владимир путин, европа, сша, джо байден, россия, ситуация в днр и лнр
19:01 09.06.2022 (обновлено: 19:56 09.06.2022)
 
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России

Госдеп США: ЕС будет сложно снизить зависимость от российских энергоресурсов

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и России
Флаги Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости", — сказал он.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 17:06
Вучич описал "адский" сценарий для Европы без российского газа
По словам политика, самым эффективным способом снизить спрос на российские энергоносители будет снижение зависимости Европы от всех видов ископаемых ресурсов, поставляемых из России.
"Президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) четко обозначил, что нам нужно преуспеть в достижении этих целей в параллели, уходя от российских ископаемых", — добавил он.
Хохштейн также допустил, что доходы России от продажи углеводородов выросли по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине из-за роста мировых цен на нефть и газ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:46Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти Brent
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 14:34
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьВладимир ПутинЕвропаСШАДжо БайденРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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