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Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России - РИА Новости, 09.06.2022
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России
Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:01
2022-06-09T19:01
2022-06-09T19:56
специальная военная операция на украине
цены на нефть
владимир путин
европа
сша
джо байден
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости", — сказал он.По словам политика, самым эффективным способом снизить спрос на российские энергоносители будет снижение зависимости Европы от всех видов ископаемых ресурсов, поставляемых из России."Президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) четко обозначил, что нам нужно преуспеть в достижении этих целей в параллели, уходя от российских ископаемых", — добавил он.Хохштейн также допустил, что доходы России от продажи углеводородов выросли по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине из-за роста мировых цен на нефть и газ.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
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цены на нефть, владимир путин, европа, сша, джо байден, россия, ситуация в днр и лнр
19:01 09.06.2022 (обновлено: 19:56 09.06.2022)
Госдеп: Европе будет сложно снизить зависимость от газа и нефти из России
Госдеп США: ЕС будет сложно снизить зависимость от российских энергоресурсов
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости", — сказал он.
По словам политика, самым эффективным способом снизить спрос на российские энергоносители будет снижение зависимости Европы от всех видов ископаемых ресурсов, поставляемых из России.
"Президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) четко обозначил, что нам нужно преуспеть в достижении этих целей в параллели, уходя от российских ископаемых", — добавил он.
Хохштейн также допустил, что доходы России от продажи углеводородов выросли по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине из-за роста мировых цен на нефть и газ.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Президент Владимир Путин
подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.