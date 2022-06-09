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Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине
ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:27
2022-06-09T13:43
украина
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июня – РИА Новости. ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сегодня находится с визитом на Украине, где встречается с гуманитарными организациями. На этом фоне ЕС сегодня объявляет о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине", - сообщил он.Представитель ЕК добавил, что общее европейское финансирование гуманитарной поддержки Украины с конца февраля достигло 700 миллионов, включая 13 миллионов, предназначенные "для проектов в соседней с Украиной Молдавии".
https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
13:27 09.06.2022 (обновлено: 13:43 09.06.2022)
 
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине

ЕК: Евросоюз выделил Украине дополнительно 205 миллионов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июня – РИА Новости. ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
"Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сегодня находится с визитом на Украине, где встречается с гуманитарными организациями. На этом фоне ЕС сегодня объявляет о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине", - сообщил он.
Представитель ЕК добавил, что общее европейское финансирование гуманитарной поддержки Украины с конца февраля достигло 700 миллионов, включая 13 миллионов, предназначенные "для проектов в соседней с Украиной Молдавии".
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 16:04
Financial Times: Евросоюз истощил казну из-за помощи Украине
 
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