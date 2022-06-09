https://ria.ru/20220609/es-1794241593.html

Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине

Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине

ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:27

2022-06-09T13:27

2022-06-09T13:43

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БРЮССЕЛЬ, 9 июня – РИА Новости. ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сегодня находится с визитом на Украине, где встречается с гуманитарными организациями. На этом фоне ЕС сегодня объявляет о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине", - сообщил он.Представитель ЕК добавил, что общее европейское финансирование гуманитарной поддержки Украины с конца февраля достигло 700 миллионов, включая 13 миллионов, предназначенные "для проектов в соседней с Украиной Молдавии".

https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире