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Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине
ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:27
2022-06-09T13:27
2022-06-09T13:43
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БРЮССЕЛЬ, 9 июня – РИА Новости. ЕС в четверг объявил о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гумпомощь Украине, сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сегодня находится с визитом на Украине, где встречается с гуманитарными организациями. На этом фоне ЕС сегодня объявляет о выделении дополнительно 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине", - сообщил он.Представитель ЕК добавил, что общее европейское финансирование гуманитарной поддержки Украины с конца февраля достигло 700 миллионов, включая 13 миллионов, предназначенные "для проектов в соседней с Украиной Молдавии".
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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
13:27 09.06.2022 (обновлено: 13:43 09.06.2022)
Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине
ЕК: Евросоюз выделил Украине дополнительно 205 миллионов евро