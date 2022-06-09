https://ria.ru/20220609/erdogan-1794266313.html

Эрдоган прокомментировал милитаризацию островов на востоке Эгейского моря

Эрдоган прокомментировал милитаризацию островов на востоке Эгейского моря - РИА Новости, 09.06.2022

Эрдоган прокомментировал милитаризацию островов на востоке Эгейского моря

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что милитаризация островов в восточной части Эгейского моря Грецией может "закончиться катастрофой". РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:29

2022-06-09T14:29

2022-06-09T14:31

в мире

турция

греция

эгейское море

мевлют чавушоглу

кириакос мицотакис

нато

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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что милитаризация островов в восточной части Эгейского моря Грецией может "закончиться катастрофой".Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что милитаризация островов в восточной части Эгейского моря Грецией является нарушением давних международных договоров и что это ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения. Греческие СМИ со ссылкой на диписточники сообщали, что в Греции отвергли новые попытки высокопоставленных турецких чиновников увязать греческий суверенитет над островами и прилегающим Эгейским морем с так называемым обязательством демилитаризовать эти острова. Премьер Греции Кириакос Мицотакис ранее сообщил, что попросил лидеров стран Евросоюза обсудить на июньском саммите поведение Турции."Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что альянсу НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны, основанным на международных соглашениях", - сказал Эрдоган, выступая на учениях "Эфес-2022" в Измире.По его словам, "с невиданным в мире безрассудством некоторые греческие политики пытаются оставаться в повестке дня словами и действиями, далекими от реальности, противоречащими разуму, логике и закону".Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, стали причиной резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой. Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.Анкара в 1995 году во время ратификации конвенции UNCLOS греческим парламентом заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и станет поводом для объявления войны. Такое расширение практически закроет турецкие воды, перекроет Турции возможность достичь международных вод, и Турция окажется заперта в своих территориальных водах.

https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html

https://ria.ru/20220608/evroparlament-1793880622.html

турция

греция

эгейское море

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в мире, турция, греция, эгейское море, мевлют чавушоглу, кириакос мицотакис, нато