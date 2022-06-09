14:29 09.06.2022 (обновлено: 14:31 09.06.2022)
Эрдоган прокомментировал милитаризацию островов на востоке Эгейского моря
Эрдоган заявил, что милитаризация островов на востоке Эгейского моря приведет к катастрофе
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что милитаризация островов в восточной части Эгейского моря Грецией может "закончиться катастрофой".
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что милитаризация островов в восточной части Эгейского моря Грецией является нарушением давних международных договоров и что это ставит под вопрос суверенитет островов. По его словам, Турция полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих островов, если Греция не прекратит нарушения. Греческие СМИ со ссылкой на диписточники сообщали, что в Греции отвергли новые попытки высокопоставленных турецких чиновников увязать греческий суверенитет над островами и прилегающим Эгейским морем с так называемым обязательством демилитаризовать эти острова. Премьер Греции Кириакос Мицотакис ранее сообщил, что попросил лидеров стран Евросоюза обсудить на июньском саммите поведение Турции.
"Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что альянсу НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны, основанным на международных соглашениях", - сказал Эрдоган, выступая на учениях "Эфес-2022" в Измире.
По его словам, "с невиданным в мире безрассудством некоторые греческие политики пытаются оставаться в повестке дня словами и действиями, далекими от реальности, противоречащими разуму, логике и закону".
"Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет воздерживаться от использования полномочий, предоставленных ей международными соглашениями о вооружении островов, когда это необходимо. Я не шучу, это может закончиться катастрофой", — сказал он.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.
Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, стали причиной резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой. Греция и Турция летом 2020 года три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил.
Анкара в 1995 году во время ратификации конвенции UNCLOS греческим парламентом заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и станет поводом для объявления войны. Такое расширение практически закроет турецкие воды, перекроет Турции возможность достичь международных вод, и Турция окажется заперта в своих территориальных водах.
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