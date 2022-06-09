https://ria.ru/20220609/eksport-1794360011.html

Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта

Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта - РИА Новости, 09.06.2022

Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта

Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:58

2022-06-09T17:58

2022-06-09T17:58

экспорт

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Будем расширять формы поддержки", - сказал он, напомнив, что Минпромторг реализует целую программу поддержки несырьевого экспорта.

https://ria.ru/20220609/eksport-1794358912.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экспорт, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия