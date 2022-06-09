https://ria.ru/20220609/eksport-1794360011.html
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта - РИА Новости, 09.06.2022
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта
Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:58
2022-06-09T17:58
2022-06-09T17:58
экспорт
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Будем расширять формы поддержки", - сказал он, напомнив, что Минпромторг реализует целую программу поддержки несырьевого экспорта.
https://ria.ru/20220609/eksport-1794358912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспорт, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта
Президент Путин: российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта