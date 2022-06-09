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Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта - РИА Новости, 09.06.2022
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта
Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:58
2022-06-09T17:58
экспорт
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики."Будем расширять формы поддержки", - сказал он, напомнив, что Минпромторг реализует целую программу поддержки несырьевого экспорта.
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экспорт, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, россия
17:58 09.06.2022
 
Путин призвал расширять формы поддержки несырьевого экспорта

Президент Путин: российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"Будем расширять формы поддержки", - сказал он, напомнив, что Минпромторг реализует целую программу поддержки несырьевого экспорта.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 17:54
Госдеп: США готовы устранить помехи для экспорта продовольствия из России
 
ЭкспортЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинРоссия
 
 
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