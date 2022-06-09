https://ria.ru/20220609/eksport-1794358912.html
Госдеп: США готовы устранить помехи для экспорта продовольствия из России
Госдеп: США готовы устранить помехи для экспорта продовольствия из России - РИА Новости, 09.06.2022
Госдеп: США готовы устранить помехи для экспорта продовольствия из России
США настроены в ручном режиме устранять препятствия для поставок продовольствия и удобрений из России в страны "глобального юга" и не видят для этого... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:54
2022-06-09T17:54
2022-06-09T17:54
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продовольствие
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США настроены в ручном режиме устранять препятствия для поставок продовольствия и удобрений из России в страны "глобального юга" и не видят для этого санкционных помех, заявил санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен.Он допустил, что у отдельных участников внешнеэкономической деятельности могут возникать сомнения и вопросы относительно границ дозволенного в работе с российскими экcпортерами, и пообещал, что американские власти будут вести с ними разъяснительную работу."Мы активно работаем над информированием компаний, что им разрешается делать... Нет ничего, что бы мешало России экспортировать продовольствие, удобрения за исключением тех решений, которые Россия сама принимает", - сказал дипломат в ходе брифинга для журналистов.О'Брайен утверждает, что США и Европа не вводили санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, а рестрикции, которые действуют против банковского сектора, также не являются непреодолимым препятствием для сельскохозяйственного экспорта."Я целиком уверен, что есть возможности оплачивать это зерно, пусть даже при помощи иных механизмов, чем раньше", - сказал он."Я предлагаю следующее: если у кого-то есть конкретный пример (санкционных препятствий), то надо, чтобы правительство (этой страны) поставило этот вопрос перед американским посольством, они передадут это нам, а мы разъясним, что правила разрешают, а что нет", - добавил О'Брайен.
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сша, россия, европа, экономика, продовольствие, государственный департамент сша
Госдеп: США готовы устранить помехи для экспорта продовольствия из России
Госдеп: США помогут с экспортом российского продовольствия в страны "глобального юга"
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США настроены в ручном режиме устранять препятствия для поставок продовольствия и удобрений из России в страны "глобального юга" и не видят для этого санкционных помех, заявил санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен.
Он допустил, что у отдельных участников внешнеэкономической деятельности могут возникать сомнения и вопросы относительно границ дозволенного в работе с российскими экcпортерами, и пообещал, что американские власти будут вести с ними разъяснительную работу.
"Мы активно работаем над информированием компаний, что им разрешается делать... Нет ничего, что бы мешало России
экспортировать продовольствие, удобрения за исключением тех решений, которые Россия сама принимает", - сказал дипломат в ходе брифинга для журналистов.
О'Брайен утверждает, что США
и Европа
не вводили санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, а рестрикции, которые действуют против банковского сектора, также не являются непреодолимым препятствием для сельскохозяйственного экспорта.
"Я целиком уверен, что есть возможности оплачивать это зерно, пусть даже при помощи иных механизмов, чем раньше", - сказал он.
"Я предлагаю следующее: если у кого-то есть конкретный пример (санкционных препятствий), то надо, чтобы правительство (этой страны) поставило этот вопрос перед американским посольством, они передадут это нам, а мы разъясним, что правила разрешают, а что нет", - добавил О'Брайен.