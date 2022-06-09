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Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений - РИА Новости, 09.06.2022
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Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений - РИА Новости, 09.06.2022
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений
Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:51
2022-06-09T13:51
россия
технологии
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и определиться с перспективами по их развитию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на профессиональной конференции IT-рынка "Русский День - 2022"."Необходимо провести экспертизу существующих IT-решений разработчикам совместно с топовыми промышленными компаниями. Задача - определить уровень их развития и определиться с перспективами по их развитию и поддержке или созданию новых продуктов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.В России есть свои технологические решения, однако они нуждаются в масштабировании и доведении до конечного потребителя, отметил он. В общей сложности на эти цели из резервного фонда выделено 21,5 миллиарда рублей."Эту сумму распределяем по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение размеров грантов для технологических проектов и льготная ипотека для IT-специалистов", - уточнил вице-премьер.
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россия, технологии, дмитрий чернышенко
13:51 09.06.2022
 
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений

Чернышенко поставил задачу провести экспертизу IT-решений разработчикам и промышленникам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и определиться с перспективами по их развитию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на профессиональной конференции IT-рынка "Русский День - 2022".
"Необходимо провести экспертизу существующих IT-решений разработчикам совместно с топовыми промышленными компаниями. Задача - определить уровень их развития и определиться с перспективами по их развитию и поддержке или созданию новых продуктов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
В России есть свои технологические решения, однако они нуждаются в масштабировании и доведении до конечного потребителя, отметил он. В общей сложности на эти цели из резервного фонда выделено 21,5 миллиарда рублей.
"Эту сумму распределяем по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение размеров грантов для технологических проектов и льготная ипотека для IT-специалистов", - уточнил вице-премьер.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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