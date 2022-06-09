https://ria.ru/20220609/ekspertiza-1794250045.html

Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений

Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений - РИА Новости, 09.06.2022

Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений

Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:51

2022-06-09T13:51

2022-06-09T13:51

россия

технологии

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и определиться с перспективами по их развитию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на профессиональной конференции IT-рынка "Русский День - 2022"."Необходимо провести экспертизу существующих IT-решений разработчикам совместно с топовыми промышленными компаниями. Задача - определить уровень их развития и определиться с перспективами по их развитию и поддержке или созданию новых продуктов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.В России есть свои технологические решения, однако они нуждаются в масштабировании и доведении до конечного потребителя, отметил он. В общей сложности на эти цели из резервного фонда выделено 21,5 миллиарда рублей."Эту сумму распределяем по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение размеров грантов для технологических проектов и льготная ипотека для IT-специалистов", - уточнил вице-премьер.

https://ria.ru/20220609/svyaz-1794130497.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, технологии, дмитрий чернышенко