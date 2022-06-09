https://ria.ru/20220609/ekspertiza-1794250045.html
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений - РИА Новости, 09.06.2022
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений
Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:51
2022-06-09T13:51
2022-06-09T13:51
россия
технологии
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_d5440be878692ae69a11fd8fdb3f51bf.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и определиться с перспективами по их развитию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на профессиональной конференции IT-рынка "Русский День - 2022"."Необходимо провести экспертизу существующих IT-решений разработчикам совместно с топовыми промышленными компаниями. Задача - определить уровень их развития и определиться с перспективами по их развитию и поддержке или созданию новых продуктов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.В России есть свои технологические решения, однако они нуждаются в масштабировании и доведении до конечного потребителя, отметил он. В общей сложности на эти цели из резервного фонда выделено 21,5 миллиарда рублей."Эту сумму распределяем по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение размеров грантов для технологических проектов и льготная ипотека для IT-специалистов", - уточнил вице-премьер.
https://ria.ru/20220609/svyaz-1794130497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_315:0:2474:1619_1920x0_80_0_0_d876b9f80c9d447773b529656fb1db48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, дмитрий чернышенко
Российские разработчики и промышленники проведут экспертизу IT-решений
Чернышенко поставил задачу провести экспертизу IT-решений разработчикам и промышленникам
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российским разработчикам программного обеспечения совместно с топовыми промышленными компаниями страны необходимо провести экспертизу существующих IT-решений и определиться с перспективами по их развитию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на профессиональной конференции IT-рынка "Русский День - 2022".
"Необходимо провести экспертизу существующих IT-решений разработчикам совместно с топовыми промышленными компаниями. Задача - определить уровень их развития и определиться с перспективами по их развитию и поддержке или созданию новых продуктов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
В России
есть свои технологические решения, однако они нуждаются в масштабировании и доведении до конечного потребителя, отметил он. В общей сложности на эти цели из резервного фонда выделено 21,5 миллиарда рублей.
"Эту сумму распределяем по трем направлениям: субсидирование процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение размеров грантов для технологических проектов и льготная ипотека для IT-специалистов", - уточнил вице-премьер.