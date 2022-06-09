https://ria.ru/20220609/ekonomiya-1794298140.html

Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей

Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей - РИА Новости, 09.06.2022

Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей

Столичное перерабатывающее предприятие "Вторалюминпродукт" помогло сэкономить производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:32

2022-06-09T15:32

2022-06-09T15:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

экология

раздельный сбор мусора

владислав овчинский

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Столичное перерабатывающее предприятие "Вторалюминпродукт" помогло сэкономить производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов рублей в первом квартале 2022 года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.C 2015 года импортеры и все производители бытовой техники, оргтехники и электроники в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП) должны вовремя утилизировать товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств. Если не смогут обеспечить этот процесс, то они обязаны уплачивать экологический сбор.Он также добавил, что только за первый квартал 2022 года экономия для тех, кто воспользовался услугами московского перерабатывающего предприятия, составила около 25 миллионов рублей.По договору, "Вторалюминпродукт" отвечает за сбор и утилизацию отходов бытовой техники, электроники, оргтехники и прочего электротехнического оборудования на своем производстве. Его совокупная мощность достигает 650 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, экология, раздельный сбор мусора, владислав овчинский