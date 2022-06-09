https://ria.ru/20220609/ekonomiya-1794298140.html
Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей
Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей - РИА Новости, 09.06.2022
Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей
Столичное перерабатывающее предприятие "Вторалюминпродукт" помогло сэкономить производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:32
2022-06-09T15:32
2022-06-09T15:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
экология
раздельный сбор мусора
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Столичное перерабатывающее предприятие "Вторалюминпродукт" помогло сэкономить производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов рублей в первом квартале 2022 года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.C 2015 года импортеры и все производители бытовой техники, оргтехники и электроники в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП) должны вовремя утилизировать товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств. Если не смогут обеспечить этот процесс, то они обязаны уплачивать экологический сбор.Он также добавил, что только за первый квартал 2022 года экономия для тех, кто воспользовался услугами московского перерабатывающего предприятия, составила около 25 миллионов рублей.По договору, "Вторалюминпродукт" отвечает за сбор и утилизацию отходов бытовой техники, электроники, оргтехники и прочего электротехнического оборудования на своем производстве. Его совокупная мощность достигает 650 тысяч тонн в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, экология, раздельный сбор мусора, владислав овчинский
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Столичное перерабатывающее предприятие "Вторалюминпродукт" помогло сэкономить производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов рублей в первом квартале 2022 года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
C 2015 года импортеры и все производители бытовой техники, оргтехники и электроники в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП) должны вовремя утилизировать товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств. Если не смогут обеспечить этот процесс, то они обязаны уплачивать экологический сбор.
"Столичное предприятие с 2018 года предлагает производителям и импортерам бытовой техники и электроники заключить договор на выполнение нормативов утилизации. Такая инициатива позволяет компаниям экономить до 50 процентов от предполагаемой суммы экологического сбора, что важно при оптимизации затрат в непростое время", – сказал Овчинский.
Он также добавил, что только за первый квартал 2022 года экономия для тех, кто воспользовался услугами московского перерабатывающего предприятия, составила около 25 миллионов рублей.
По договору, "Вторалюминпродукт" отвечает за сбор и утилизацию отходов бытовой техники, электроники, оргтехники и прочего электротехнического оборудования на своем производстве. Его совокупная мощность достигает 650 тысяч тонн в год.
"Цели расширенной ответственности производителей и импортеров: максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот, а также сокращение их захоронения. Важно отметить, часть денежных средств, полученных нами от РОП, мы направляем на развитие экологического проекта ЭКОВАП по раздельному сбору вторсырья для жителей Москвы и Московской области. Сегодня установлено уже пять экопунктов, запущен сервис экотакси, проведено большое количество тематических мероприятий, и это только начало", – сказал генеральный директор компании Илья Качапин.