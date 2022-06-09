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Отдых в Египте по-новому: стоит ли ехать летом на курорты Красного моря

Отдых в Египте по-новому: стоит ли ехать летом на курорты Красного моря - РИА Новости, 09.06.2022

Отдых в Египте по-новому: стоит ли ехать летом на курорты Красного моря

Мы изрядно подмерзли в дождливой Москве и мечтали о тепле. Вот приехали отогреваться", — шутят российские туристы в Шарм-эш-Шейхе. Египет — традиционно зимнее... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:07

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Марина Первухина. "Мы изрядно подмерзли в дождливой Москве и мечтали о тепле. Вот приехали отогреваться", — шутят российские туристы в Шарм-эш-Шейхе. Египет — традиционно зимнее направление — все популярнее и летом. О том, стоит ли сейчас отправляться на курорты Красного моря, как до них долететь, какие деньги брать и что нового посмотреть, — в материале РИА Новости.Не такая уж жара"Туристы, уже отдыхавшие в Египте летом, знают, что нестерпимая жара — это больше разговоры, чем правда. Дело в том, что у нас сухой климат и высокую температуру переносить легче", — говорит управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йылдырым. Обычно высокий сезон начинался в сентябре и продолжался до декабря. Но туристы едут на курорты Красного моря уже сейчас. Генеральный представитель отелей Albatros Сахер Раафат отметил, что цены в их сети сейчас снижены на 50 процентов.Так, купить тур в четырехзвездочный отель Albatros Aqua Blu Resort у Tez Tour можно за 128 тысяч рублей. Это недельный отдых "все включено" на двоих. Путевка в Rixos Sharm El Sheikh на семь ночей и "ультра все включено" обойдется от 200 тысяч на двоих. Можно выбрать и более доступный вариант отдыха от 106 тысяч рублей all inclusive на двоих на неделю с проживанием в "четверке".У Fun&Sun путевка на семь ночей в четырехзвездочный отель в середине июня на двоих составит от 104 тысяч рублей ("все включено"), а в "пятерку" на этих же условиях — от 126 тысяч рублей.Россиянам здесь рады"Сервис хороший, видно, что египтяне стараются. Правда, любят поторговаться. Ну и мы тоже это умеем", — с улыбкой подмечает турист Станислав, остановившийся в отеле Barcelo Tiran Sharm. По его словам, персонал неплохо владеет русским. Даже водители каров обязательно спросят: как вас зовут, как дела, откуда приехали."В прошлом году на курортах Египта россиян было на 75 процентов больше, чем в 2019-м, и на 80 — чем в 2020-м. У нас этим летом направление занимает второе место после Турции", — уточнили в пресс-службе Tez Tour.Гендиректор Rixos Sharm El Sheikh Сонер Йешильэльма говорит, что на Россию приходилось около 60 процентов бронирований. Сейчас в два раза меньше. Однако по-прежнему русских в отеле больше всего. Далее в порядке убывания — британцы, румыны, туристы из Казахстана, Белоруссии, Сербии."Для нас, египтян, любой гость в почете, мы уважаем всех, вне зависимости от национальности и конфессии", — подчеркивает заместитель гендиректора Tez Tour Египет Тамер Саид. По его словам, исключены "даже намеки на какой-либо конфликт между отдыхающими". Лететь дольше, но приятнееСегодня в Египте по чартерным программам работают пять туроператоров. В их числе Tez Tour, сотрудничающий с российской авиакомпанией iFly.Правда, теперь перелет из Москвы занимает не 4,5 часа, а 6,5-7. Маршрут — через Казахстан, Иран и Саудовскую Аравию."Семь часов на борту было не так уж тяжело. Очень хорошо кормили. Рейс удобный, сервис на высоте", — уверяет туристка Галина Иванова.А ведь еще год назад россияне на египетские курорты добирались только наземным транспортом — из Каира, а это — шесть-восемь часов. Прямые рейсы на курорты запустили лишь с августа 2021-го.Шаги навстречуВ Tez Tour сообщили, что при стабильном спросе готовы увеличить количество рейсов из Москвы, причем существенно: с четырех в неделю до двух в день. А в перспективе — распространить полетную программу и на регионы.Губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда сообщил, что пропускную способность аэропорта в Шарм-эш-Шейхе увеличат с 7,5 миллиона пассажиров в год до 9,5 миллиона. Добавят стоек регистрации, чтобы сократить очереди, вызвавшие зимой критику. В преддверии Международной климатической конференции, которая пройдет в Шарм-эш-Шейхе осенью, в регионе планируют запустить электротранспорт и провести в отели высокоскоростной интернет.Не пляжем единымВ Шарм-эш-Шейхе есть чем занять себя и помимо пляжного отдыха. Стоит посетить музей, открывшийся в конце 2020-го. Работает ежедневно с 10 до 13 и с 17 до 23 часов.В экспозиции представлены три исторических периода Египта: фараонский, греко-римский и исламский.В музее есть артефакты из гробницы Тутанхамона, находки времен Великого шелкового пути и из Александрии, витрина с мумиями кошек, две лодки фараона Сенусрета III. Туристам предлагают автобусные экскурсии в национальный парк Рас-Мохаммед — это прекрасная прогулка вдоль канала с мангровыми деревьями, растущими в морской воде. А еще вы увидите тектонические разломы, образовавшиеся в земной коре после землетрясений, и искупаетесь в озере Желаний. На финише — хороший обед. Все это обойдется в 55 долларов.Пока только наличныеВопрос с картами «Мир» сейчас обсуждается в правительстве. Представители отрасли ожидают, что решение могут принять до конца года.Пока в Египет лучше всего ехать с наличными долларами. В целом же в отелях действует система "все включено", поэтому наличные могут и не понадобиться.Кстати, в большинстве гостиниц можно рассчитываться картами китайской платежной системы Union Pay.Очереди меньшеВ отелях уже сняли все ковидные ограничения и шведский стол работает в полном объеме. Но персонал продолжает ходить в масках и с бейджиками vaccinated.Проще стало и в аэропорту. У пассажиров выборочно спрашивают сертификат или ПЦР-тест по прилете. И вообще все не так строго, как в августе прошлого года, когда приходилось миновать с десяток кордонов и стоять в бесконечных очередях. Сегодня приезжать в аэропорт за четыре-пять часов уже не надо: достаточно за два-три.

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https://ria.ru/20220602/azerbaydzhan-1792300472.html

https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html

https://ria.ru/20220504/egipet-1786730087.html

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

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