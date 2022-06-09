https://ria.ru/20220609/edinoborstva-1794386008.html

На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году

На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2022

На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году

Восемь центров единоборств планируют построить на Кубани в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:20

2022-06-09T19:20

2022-06-09T19:20

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

павловский район

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Восемь центров единоборств планируют построить на Кубани в текущем году, сообщает администрация региона."Строительство центров единоборств в муниципалитетах стартовало в 2019 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За 2021 год ввели в эксплуатацию два комплекса в Брюховецком и Павловском районах. В 2022 году планируют достроить еще восемь объектов, а также приступить к строительству 11 центров", - говорится в сообщении.В том числе центр единоборств планируют возвести до конца 2023 года в Красноармейском районе региона. Объект построят в станице Полтавской по улице Ленина. В нем будут проводить учебно-тренировочные занятия по самбо и дзюдо для взрослых."Власти муниципалитета уже заключили контракт с подрядной организацией. В ближайшее время специалисты приступят к подготовительным работам на площадке. Площадь двухэтажного центра единоборств составит более 1,5 тысячи квадратных метров", – уточнил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.В здании разместят зал для занятий самбо и дзюдо, зону тренажеров, мужские и женские раздевалки, душевые, тренерскую, а также кабинет врача для оказания всей необходимой помощи. На втором этаже будет расположен зал для разминки, рассчитанный на 36 спортсменов одновременно, и гардеробные.

https://ria.ru/20220530/kuban-1791862537.html

https://ria.ru/20220525/preferentsii-1790739987.html

краснодарский край

павловский район

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, павловский район, красноармейский район