Рейтинг@Mail.ru
На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220609/edinoborstva-1794386008.html
На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году
На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2022
На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году
Восемь центров единоборств планируют построить на Кубани в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:20
2022-06-09T19:20
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
павловский район
красноармейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95826/25/958262564_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_de344eac1d283d8a3f212197774951c6.jpg
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Восемь центров единоборств планируют построить на Кубани в текущем году, сообщает администрация региона."Строительство центров единоборств в муниципалитетах стартовало в 2019 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За 2021 год ввели в эксплуатацию два комплекса в Брюховецком и Павловском районах. В 2022 году планируют достроить еще восемь объектов, а также приступить к строительству 11 центров", - говорится в сообщении.В том числе центр единоборств планируют возвести до конца 2023 года в Красноармейском районе региона. Объект построят в станице Полтавской по улице Ленина. В нем будут проводить учебно-тренировочные занятия по самбо и дзюдо для взрослых."Власти муниципалитета уже заключили контракт с подрядной организацией. В ближайшее время специалисты приступят к подготовительным работам на площадке. Площадь двухэтажного центра единоборств составит более 1,5 тысячи квадратных метров", – уточнил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.В здании разместят зал для занятий самбо и дзюдо, зону тренажеров, мужские и женские раздевалки, душевые, тренерскую, а также кабинет врача для оказания всей необходимой помощи. На втором этаже будет расположен зал для разминки, рассчитанный на 36 спортсменов одновременно, и гардеробные.
https://ria.ru/20220530/kuban-1791862537.html
https://ria.ru/20220525/preferentsii-1790739987.html
краснодарский край
павловский район
красноармейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95826/25/958262564_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d3b1a955f0f8603d7711f2ddb0085981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, павловский район, красноармейский район
19:20 09.06.2022
 

На Кубани планируют построить восемь центров единоборств в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамбо. Дворец Спорта. Татами
Самбо. Дворец Спорта. Татами - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Самбо. Дворец Спорта. Татами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Восемь центров единоборств планируют построить на Кубани в текущем году, сообщает администрация региона.
"Строительство центров единоборств в муниципалитетах стартовало в 2019 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За 2021 год ввели в эксплуатацию два комплекса в Брюховецком и Павловском районах. В 2022 году планируют достроить еще восемь объектов, а также приступить к строительству 11 центров", - говорится в сообщении.
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 19:14Краснодарский край
Более 200 тысяч жителей Кубани входят в молодежные объединения
В том числе центр единоборств планируют возвести до конца 2023 года в Красноармейском районе региона. Объект построят в станице Полтавской по улице Ленина. В нем будут проводить учебно-тренировочные занятия по самбо и дзюдо для взрослых.
"Власти муниципалитета уже заключили контракт с подрядной организацией. В ближайшее время специалисты приступят к подготовительным работам на площадке. Площадь двухэтажного центра единоборств составит более 1,5 тысячи квадратных метров", – уточнил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.
В здании разместят зал для занятий самбо и дзюдо, зону тренажеров, мужские и женские раздевалки, душевые, тренерскую, а также кабинет врача для оказания всей необходимой помощи. На втором этаже будет расположен зал для разминки, рассчитанный на 36 спортсменов одновременно, и гардеробные.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 21:59Краснодарский край
Участникам инвестпроектов Кубани предоставят налоговые преференции
 
Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайПавловский районКрасноармейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала