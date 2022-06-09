https://ria.ru/20220609/dtp-1794369591.html

В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек

В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек - РИА Новости, 09.06.2022

В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек

В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:32

2022-06-09T18:32

2022-06-09T20:20

происшествия

сочи

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигавшегося из Сочи на Красную Поляну, не справился с управлением и врезался в автобус, в котором находилось 32 пассажира, из них шестеро детей."Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги (один из них — водитель грузовика. — Прим. ред.). Степень тяжести вреда устанавливается", — отметили в ведомстве.Там также добавили, что дети не пострадали.Виновником ДТП признали водителя грузовика.

https://ria.ru/20220609/dtp-1794138446.html

сочи

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, новости - туризм