https://ria.ru/20220609/dtp-1794369591.html
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек - РИА Новости, 09.06.2022
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек
В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:32
2022-06-09T18:32
2022-06-09T20:20
происшествия
сочи
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигавшегося из Сочи на Красную Поляну, не справился с управлением и врезался в автобус, в котором находилось 32 пассажира, из них шестеро детей."Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги (один из них — водитель грузовика. — Прим. ред.). Степень тяжести вреда устанавливается", — отметили в ведомстве.Там также добавили, что дети не пострадали.Виновником ДТП признали водителя грузовика.
https://ria.ru/20220609/dtp-1794138446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, новости - туризм
18:32 09.06.2022 (обновлено: 20:20 09.06.2022)
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек
Прокуратура: ДТП с участием автобуса произошло в Сочи, пострадали 20 человек
СОЧИ, 9 июн — РИА Новости.
В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает
пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигавшегося из Сочи на Красную Поляну, не справился с управлением и врезался в автобус, в котором находилось 32 пассажира, из них шестеро детей.
"Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги (один из них — водитель грузовика. — Прим. ред.). Степень тяжести вреда устанавливается", — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что дети не пострадали.
Виновником ДТП признали водителя грузовика.