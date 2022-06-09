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В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек - РИА Новости, 09.06.2022
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек
В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:32
2022-06-09T20:20
происшествия
сочи
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигавшегося из Сочи на Красную Поляну, не справился с управлением и врезался в автобус, в котором находилось 32 пассажира, из них шестеро детей."Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги (один из них — водитель грузовика. — Прим. ред.). Степень тяжести вреда устанавливается", — отметили в ведомстве.Там также добавили, что дети не пострадали.Виновником ДТП признали водителя грузовика.
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происшествия, сочи, новости - туризм
18:32 09.06.2022 (обновлено: 20:20 09.06.2022)
 
В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 20 человек

Прокуратура: ДТП с участием автобуса произошло в Сочи, пострадали 20 человек

© Фото : Прокуратура Краснодарского краяДТП с участием экскурсионного автобуса на автодороге Сочи — Красная Поляна
ДТП с участием экскурсионного автобуса на автодороге Сочи — Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
ДТП с участием экскурсионного автобуса на автодороге Сочи — Красная Поляна
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. В Сочи столкнулись экскурсионный автобус и грузовик, пострадали 20 человек, четыре госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигавшегося из Сочи на Красную Поляну, не справился с управлением и врезался в автобус, в котором находилось 32 пассажира, из них шестеро детей.
"Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги (один из них — водитель грузовика. — Прим. ред.). Степень тяжести вреда устанавливается", — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что дети не пострадали.
Виновником ДТП признали водителя грузовика.
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 05:47
В Комсомольске-на-Амуре столкнулись три пассажирских автобуса
 
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