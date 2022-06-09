https://ria.ru/20220609/dtp-1794221129.html

Миронов навестил пострадавшего в ДТП с его участием

Миронов навестил пострадавшего в ДТП с его участием - РИА Новости, 09.06.2022

Миронов навестил пострадавшего в ДТП с его участием

Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов рассказал журналистам, что в четверг утром навестил пострадавшего во время ДТП в среду в Москве – у того... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:36

2022-06-09T12:36

2022-06-09T12:47

происшествия

россия

здоровье - общество

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов рассказал журналистам, что в четверг утром навестил пострадавшего во время ДТП в среду в Москве – у того перелом ноги, планируется провести высокотехнологичную операцию.В среду появились сообщения о ДТП на улице Сретенка в центре столицы. Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля, отметив, что пострадавший отправлен в больницу. Позже Миронов сообщил, что находился в момент ДТП в этом автомобиле и сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего."Сегодня с утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги", - сказал Миронов во время пресс-подхода. По его словам, медики обозначили два возможных варианта лечения. "Я переговорил с врачами, вариантов лечения два: либо месяц в гипсе, либо буквально завтра-послезавтра провести высокотехнологичную операцию... Я договорился, что будет проведена эта операция", - заключил он.Миронов также сообщил подробности ДТП, по его словам, пострадавший – курьер, который двигался на мотовелосипеде. "Я с удивлением прочитал очень много придумок. Произошло следующее. Я ехал на прямой (телевизионный) эфир. К сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер на мотовелосипеде, после <...> выскочил из-за машин и был сбит водителем моей машины. Водитель вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то с ногой. Он сказал, чтобы тот не поднимался. Я сказал: "Немедленно вызывай скорую и ГИБДД". Но я находился в это время в машине, я не выходил из машины", - отметил лидер эсеров.

https://ria.ru/20220608/dtp-1794100842.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, здоровье - общество, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов