https://ria.ru/20220609/dtp-1794145431.html

Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области

Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области - РИА Новости, 09.06.2022

Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области

Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области, их "Лада Веста" столкнулась с большегрузом, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:21

2022-06-09T08:21

2022-06-09T08:24

происшествия

авто

челябинск

новосибирск

омская область

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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области, их "Лада Веста" столкнулась с большегрузом, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Авария произошла на 932-м километре трассы Челябинск – Новосибирск около 8.00 (5.00 мск)."Водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение большегрузом Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке", - сказали в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.По данным полиции, 38-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 36-летнего мужчины."В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Веста", а также его пассажиры (мужчины 23 и 37 лет), скончались на месте происшествия, еще один пассажир - мужчина, личность которого устанавливается - доставлен в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе областного УМВД.

https://ria.ru/20220608/naezd-1794072295.html

челябинск

новосибирск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, челябинск, новосибирск, омская область