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Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области - РИА Новости, 09.06.2022
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Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области
Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области - РИА Новости, 09.06.2022
Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области
Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области, их "Лада Веста" столкнулась с большегрузом, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:21
2022-06-09T08:24
происшествия
авто
челябинск
новосибирск
омская область
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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области, их "Лада Веста" столкнулась с большегрузом, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Авария произошла на 932-м километре трассы Челябинск – Новосибирск около 8.00 (5.00 мск)."Водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение большегрузом Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке", - сказали в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.По данным полиции, 38-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 36-летнего мужчины."В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Веста", а также его пассажиры (мужчины 23 и 37 лет), скончались на месте происшествия, еще один пассажир - мужчина, личность которого устанавливается - доставлен в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе областного УМВД.
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происшествия, авто, челябинск, новосибирск, омская область
08:21 09.06.2022 (обновлено: 08:24 09.06.2022)
 
Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области

На трассе в Омской области полицейский автомобиль столкнулся с большегрузом, трое погибли

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Омской области, их "Лада Веста" столкнулась с большегрузом, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Авария произошла на 932-м километре трассы ЧелябинскНовосибирск около 8.00 (5.00 мск).
"Водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение большегрузом Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке", - сказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Омской области.
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По данным полиции, 38-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 36-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Веста", а также его пассажиры (мужчины 23 и 37 лет), скончались на месте происшествия, еще один пассажир - мужчина, личность которого устанавливается - доставлен в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе областного УМВД.
 
ПроисшествияАвтоЧелябинскНовосибирскОмская область
 
 
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