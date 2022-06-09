https://ria.ru/20220609/donetsk-1794175735.html

Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:36

2022-06-09T10:36

2022-06-09T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Башкирской", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Другие подробности пока не приводятся.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины