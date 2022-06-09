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Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:36
2022-06-09T10:36
2022-06-09T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Башкирской", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Другие подробности пока не приводятся.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка
ДНР: украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены дома