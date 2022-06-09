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Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/donetsk-1794175735.html
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:36
2022-06-09T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Башкирской", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Другие подробности пока не приводятся.
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в мире, вооруженные силы украины
10:36 09.06.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка

ДНР: украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены дома

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденный дом в Донецке
Поврежденный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденный дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, повреждены домостроения, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела повреждены домостроения по улице Башкирской", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Другие подробности пока не приводятся.
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