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Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/donbass-1794272154.html
Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября
Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября - РИА Новости, 09.06.2022
Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября
Школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября следующего учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:39
2022-06-09T14:44
специальная военная операция на украине
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября следующего учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе освобожденные территории республик могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам", - сказал Кравцов.По его словам, для этого будут поставлены российские учебники, а учителей Донбасса с 14 июня ждет повышение квалификации. Для этого привлечены педагоги из российских вузов, а также Луганского педагогического университета и педагогического факультета Донецкого университета, сообщил Кравцов.
https://ria.ru/20220607/shkola-1793696305.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, социальный навигатор, сн_образование
14:39 09.06.2022 (обновлено: 14:44 09.06.2022)
 
Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

Кравцов заявил, что школы в ДНР и ЛНР могут перейти на российские стандарты с 1 сентября

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к новому учебному году в Донецке
Подготовка к новому учебному году в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Подготовка к новому учебному году в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября следующего учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе освобожденные территории республик могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам", - сказал Кравцов.
По его словам, для этого будут поставлены российские учебники, а учителей Донбасса с 14 июня ждет повышение квалификации. Для этого привлечены педагоги из российских вузов, а также Луганского педагогического университета и педагогического факультета Донецкого университета, сообщил Кравцов.
Санитарная обработка класса в школе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:18
Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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