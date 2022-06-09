https://ria.ru/20220609/donbass-1794272154.html

Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября - РИА Новости, 09.06.2022

Школы в Донбассе смогут перейти на российские стандарты с 1 сентября

Школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября следующего учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:39

2022-06-09T14:39

2022-06-09T14:44

специальная военная операция на украине

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Школы Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября следующего учебного года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе освобожденные территории республик могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам", - сказал Кравцов.По его словам, для этого будут поставлены российские учебники, а учителей Донбасса с 14 июня ждет повышение квалификации. Для этого привлечены педагоги из российских вузов, а также Луганского педагогического университета и педагогического факультета Донецкого университета, сообщил Кравцов.

https://ria.ru/20220607/shkola-1793696305.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, социальный навигатор, сн_образование