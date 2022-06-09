https://ria.ru/20220609/dollar-1794171748.html

Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 09.06.2022

Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:17

2022-06-09T10:17

2022-06-09T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:271:3045:1984_1920x0_80_0_0_9fabd9c24f9ca166cb76d87ab6f79d19.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 36 копеек - до 59,04 рубля, евро - на 68 копеек, до 62,91 рубля.Минутами ранее доллар падал до 58,63 рубля, евро – до 62,11 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, доллар