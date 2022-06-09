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Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая
Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая - РИА Новости, 09.06.2022
Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая
Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:17
2022-06-09T10:17
2022-06-09T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рубль утром в четверг продолжает расти: доллар тестирует поддержку в 59 рублей и уже опускался ниже, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 36 копеек - до 59,04 рубля, евро - на 68 копеек, до 62,91 рубля.Минутами ранее доллар падал до 58,63 рубля, евро – до 62,11 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, доллар
10:17 09.06.2022 (обновлено: 10:18 09.06.2022)
Курс доллара опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая
Курс доллара утром в четверг опускался ниже 59 рублей впервые с 25 мая