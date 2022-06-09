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Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/dnr-1794391998.html
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:37
2022-06-09T19:37
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в четверг Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более двухсот восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 152, 122-мм ствольной артиллерии, танков, а также мин из 120, 82 и 60-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам пятнадцати населенных пунктов республики". В результате обстрелов один мирный житель получил ранения, говорится в сообщении.
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
19:37 09.06.2022
 
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов и мин

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке
Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденный жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в четверг Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более двухсот восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 152, 122-мм ствольной артиллерии, танков, а также мин из 120, 82 и 60-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что "огонь велся по районам пятнадцати населенных пунктов республики". В результате обстрелов один мирный житель получил ранения, говорится в сообщении.
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