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Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:37
2022-06-09T19:37
2022-06-09T19:37
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в четверг Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более двухсот восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 152, 122-мм ствольной артиллерии, танков, а также мин из 120, 82 и 60-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам пятнадцати населенных пунктов республики". В результате обстрелов один мирный житель получил ранения, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220609/kiev-1794194182.html
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов и мин