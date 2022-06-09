https://ria.ru/20220609/dnr-1794391998.html

Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска с начала суток выпустили более 280 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:37

2022-06-09T19:37

2022-06-09T19:37

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793271170_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_2418b17d14686d663835ccfe8820aa99.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 280 снарядов и мин по районам пятнадцати населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщила в четверг Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более двухсот восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 152, 122-мм ствольной артиллерии, танков, а также мин из 120, 82 и 60-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам пятнадцати населенных пунктов республики". В результате обстрелов один мирный житель получил ранения, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220609/kiev-1794194182.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс