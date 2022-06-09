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В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих
В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих - РИА Новости, 09.06.2022
В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за прошедшие сутки в ДНР погибли четыре военных, еще семь получили ранения. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:11
2022-06-09T19:11
2022-06-09T19:13
в мире
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщает, что за прошедшие сутки в ДНР погибли четыре военных, еще семь получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
19:11 09.06.2022 (обновлено: 19:13 09.06.2022)
В ДНР за сутки погибли четверо военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли четверо военнослужащих, семь получили ранения