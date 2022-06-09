https://ria.ru/20220609/dnr-1794239845.html
В Кремле прокомментировали решение об отставке правительства ДНР
В Кремле прокомментировали решение об отставке правительства ДНР - РИА Новости, 09.06.2022
В Кремле прокомментировали решение об отставке правительства ДНР
Кремль с уважением относится к решению главы ДНР Дениса Пушилина, подписавшего в среду указ об отставке правительства республики, в Москве рассчитывают, что... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:41
2022-06-09T13:41
2022-06-09T13:54
дмитрий песков
денис пушилин
донецкая народная республика
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кремль с уважением относится к решению главы ДНР Дениса Пушилина, подписавшего в среду указ об отставке правительства республики, в Москве рассчитывают, что новые назначенцы внесут свой вклад в работу по налаживанию мирной жизни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с уважением относимся к решению главы ДНР. Мы рассчитываем, что новые назначения, в том числе новые назначенцы, также себя хорошо зарекомендовавшие, действительно внесут свой вклад в работу по восстановлению, по налаживанию мирной жизни и в конечном итоге в переход на траекторию развития", - сказал Песков.Накануне Пушилин подписал указ об отставке правительства во главе с Александром Ананченко и назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, денис пушилин, донецкая народная республика, политика
13:41 09.06.2022 (обновлено: 13:54 09.06.2022)
В Кремле прокомментировали решение об отставке правительства ДНР
Песков: в Кремле с уважением относятся к решению Пушилина об отставке правительства ДНР
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кремль с уважением относится к решению главы ДНР Дениса Пушилина, подписавшего в среду указ об отставке правительства республики, в Москве рассчитывают, что новые назначенцы внесут свой вклад в работу по налаживанию мирной жизни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с уважением относимся к решению главы ДНР. Мы рассчитываем, что новые назначения, в том числе новые назначенцы, также себя хорошо зарекомендовавшие, действительно внесут свой вклад в работу по восстановлению, по налаживанию мирной жизни и в конечном итоге в переход на траекторию развития", - сказал Песков.
Накануне Пушилин подписал указ об отставке правительства во главе с Александром Ананченко и назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко.