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Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит - РИА Новости, 09.06.2022
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Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит - РИА Новости, 09.06.2022
Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:19
2022-06-09T11:19
донецкая народная республика
тульская область
донбасс
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Интеграция уже происходит. Мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами... Это же и есть интеграция", - сказал премьер ДНР в эфире телеканала "Россия 24".Хоценко также отметил, что в восстановлении Донбасса помогают российские регионы. "И Тульская область по полной работает в Мариуполе, и Московская область, и Москва. Всех не назову, пусть не обижаются. Но все работают, завозят строительные материалы", - пояснил он.
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донецкая народная республика
тульская область
донбасс
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донецкая народная республика, тульская область, донбасс, в мире
11:19 09.06.2022
 
Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит

Премьер ДНР Хоценко заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
"Интеграция уже происходит. Мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами... Это же и есть интеграция", - сказал премьер ДНР в эфире телеканала "Россия 24".
Славянск - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Хоценко также отметил, что в восстановлении Донбасса помогают российские регионы. "И Тульская область по полной работает в Мариуполе, и Московская область, и Москва. Всех не назову, пусть не обижаются. Но все работают, завозят строительные материалы", - пояснил он.
 
Донецкая Народная РеспубликаТульская областьДонбассВ мире
 
 
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