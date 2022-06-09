https://ria.ru/20220609/dnr-1794188258.html

Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит

Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит - РИА Новости, 09.06.2022

Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит

Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:19

2022-06-09T11:19

2022-06-09T11:19

донецкая народная республика

тульская область

донбасс

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Интеграция уже происходит. Мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами... Это же и есть интеграция", - сказал премьер ДНР в эфире телеканала "Россия 24".Хоценко также отметил, что в восстановлении Донбасса помогают российские регионы. "И Тульская область по полной работает в Мариуполе, и Московская область, и Москва. Всех не назову, пусть не обижаются. Но все работают, завозят строительные материалы", - пояснил он.

https://ria.ru/20220609/slavyansk-1794178954.html

донецкая народная республика

тульская область

донбасс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, тульская область, донбасс, в мире