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В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ
В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022
В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ
Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:54
2022-06-09T10:54
2022-06-09T10:54
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом в Донецкой Народной Республике, включая Святогорск и Татьяновку, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ
Штаб ДНР заявил об освобождении 231 населенного пункта на территории республики