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В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ

В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ - РИА Новости, 09.06.2022

В ДНР освободили 231 населенный пункт от ВСУ

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:54

2022-06-09T10:54

2022-06-09T10:54

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 231 населенным пунктом в Донецкой Народной Республике, включая Святогорск и Татьяновку, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 9 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины