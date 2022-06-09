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Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 09.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:39
2022-06-09T10:39
2022-06-09T10:56
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что за минувшие сутки уничтожены два танка и до 50 украинских силовиков.В среду Народная милиция ДНР сообщала, что совместными действиями с ВС РФ за сутки уничтожены до 50 украинских силовиков, а также танк и две БМП."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два танка, одна БМП, три БТР, две машины подвоза боеприпасов и до 50 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены пять огневых точек противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:39 09.06.2022 (обновлено: 10:56 09.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 50 человек и два танка