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На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело - РИА Новости, 09.06.2022
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На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело
На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело - РИА Новости, 09.06.2022
На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело
Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки, жестоко избитой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:41
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происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки, жестоко избитой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону.Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице была гематома. Полиция начала проверку - отмечалось, что девочку, предположительно, избил ее дед, а отца и мать малышки могут лишить родительских прав. СК также начал доследственную проверку по факту происшествия."Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Воронежа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, подозреваемая "на почве личной неприязни систематически причиняла телесные повреждения своей годовалой дочери".Следствие отмечает, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.
https://ria.ru/20220521/arest-1789909651.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
14:41 09.06.2022 (обновлено: 14:43 09.06.2022)
 
На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело

Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки в Воронеже

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки, жестоко избитой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону.
Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице была гематома. Полиция начала проверку - отмечалось, что девочку, предположительно, избил ее дед, а отца и мать малышки могут лишить родительских прав. СК также начал доследственную проверку по факту происшествия.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Воронежа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, подозреваемая "на почве личной неприязни систематически причиняла телесные повреждения своей годовалой дочери".
Следствие отмечает, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.
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