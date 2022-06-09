14:41 09.06.2022 (обновлено: 14:43 09.06.2022)
На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело
Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки в Воронеже
© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки, жестоко избитой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону.
Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице была гематома. Полиция начала проверку - отмечалось, что девочку, предположительно, избил ее дед, а отца и мать малышки могут лишить родительских прав. СК также начал доследственную проверку по факту происшествия.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Воронежа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, подозреваемая "на почве личной неприязни систематически причиняла телесные повреждения своей годовалой дочери".
Следствие отмечает, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.