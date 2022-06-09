https://ria.ru/20220609/devochka-1794273179.html

На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело

На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело - РИА Новости, 09.06.2022

На мать жестоко избитой в Воронеже годовалой девочки завели дело

Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки, жестоко избитой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:41

2022-06-09T14:41

2022-06-09T14:43

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело об истязании в отношении матери годовалой девочки, жестоко избитой в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону.Фото избитого малыша, который был на руках взрослого мужчины, появилось в одном из Telegram-каналов Воронежа, вызвав резонанс. Сообщалось, что девочка была завернута в тряпку, один ее глаз заплыл и не открывался, на лице была гематома. Полиция начала проверку - отмечалось, что девочку, предположительно, избил ее дед, а отца и мать малышки могут лишить родительских прав. СК также начал доследственную проверку по факту происшествия."Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Воронежа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части второй статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, подозреваемая "на почве личной неприязни систематически причиняла телесные повреждения своей годовалой дочери".Следствие отмечает, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.

https://ria.ru/20220521/arest-1789909651.html

https://ria.ru/20220512/rozysk-1788153623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)