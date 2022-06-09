https://ria.ru/20220609/deti-1794195771.html

В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса

В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022

В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса

За последнее время в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили 28 тяжелых детей из Донецка и Луганска, на лечении остаются только восемь, заявил РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:41

2022-06-09T11:41

2022-06-09T11:43

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донбасс

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последнее время в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили 28 тяжелых детей из Донецка и Луганска, на лечении остаются только восемь, заявил президент НИИ Леонид Рошаль."За эти годы мы были все время на связи с Донецком, с Луганском и вот только сейчас, в последнее время к нам поступило более 28 детей раненых откуда", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рошаль добавил, что все необходимое для лечения детей в институте есть. По его словам, из 28 детей в тяжелом состоянии на лечении остаются только восемь, ни один ребёнок не умер.

https://ria.ru/20220608/evakuatsiya-1794087733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, донбасс