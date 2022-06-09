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В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
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В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса
В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса - РИА Новости, 09.06.2022
В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса
За последнее время в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили 28 тяжелых детей из Донецка и Луганска, на лечении остаются только восемь, заявил РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:41
2022-06-09T11:43
здоровье - общество
россия
донбасс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последнее время в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили 28 тяжелых детей из Донецка и Луганска, на лечении остаются только восемь, заявил президент НИИ Леонид Рошаль."За эти годы мы были все время на связи с Донецком, с Луганском и вот только сейчас, в последнее время к нам поступило более 28 детей раненых откуда", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рошаль добавил, что все необходимое для лечения детей в институте есть. По его словам, из 28 детей в тяжелом состоянии на лечении остаются только восемь, ни один ребёнок не умер.
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здоровье - общество, россия, донбасс
11:41 09.06.2022 (обновлено: 11:43 09.06.2022)
 
В НИИ неотложной детской хирургии поступили 28 детей из Донбасса

Президент НИИ неотложной детской хирургии Рошаль сообщил о поступлении 28 детей из Донбасса

© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Fotolia / Tom Wang
Капельница в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последнее время в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили 28 тяжелых детей из Донецка и Луганска, на лечении остаются только восемь, заявил президент НИИ Леонид Рошаль.
"За эти годы мы были все время на связи с Донецком, с Луганском и вот только сейчас, в последнее время к нам поступило более 28 детей раненых откуда", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рошаль добавил, что все необходимое для лечения детей в институте есть. По его словам, из 28 детей в тяжелом состоянии на лечении остаются только восемь, ни один ребёнок не умер.
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