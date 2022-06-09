https://ria.ru/20220609/dannye-1794367341.html

Россия обогнала другие страны в обработке больших данных, заявил Путин

Россия обогнала другие страны в обработке больших данных, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Россия обогнала другие страны в обработке больших данных, заявил Путин

Россия, которую называют страной-бензоколонкой, уже обогнала другие государства не только в балете, но и по другим направлениям, в том числе по части обработки... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:24

2022-06-09T18:24

2022-06-09T18:24

россия

владимир путин

технологии

наука

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия, которую называют страной-бензоколонкой, уже обогнала другие государства не только в балете, но и по другим направлениям, в том числе по части обработки больших данных, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на то, что нас все время пытаются как-то там щипануть и оскорбить (называя), страна-бензоколонка, а с точки зрения обработки больших данных, мы так же, как в области балета, мы многих обогнали", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Глава государства отметил, что есть уже сферы, которыми Россия может гордиться, и нужно приобретать новые компетенции, чтобы стать лидерами по всем направлениям."Понимаете, есть вещи, которые, безусловно, уже сегодня являются тем, чем мы можем гордиться. Поэтому вот все, что связано со здоровьем и жизнью людей: медицина, экология и так далее, сквозные технологии, та же самая обработка больших данных, квантовые технологии. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции, в том числе создавали на новой базе современные инженерные центры и были бы лидерами по всем этим направлениям", - сказал Путин и добавил, что шансы на это "конечно, есть".

https://ria.ru/20220608/mintsifry-1794032928.html

https://ria.ru/20220609/putin-1794366045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, технологии, наука