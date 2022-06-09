https://ria.ru/20220609/cputnik-1794188731.html
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V" - РИА Новости, 09.06.2022
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:21
2022-06-09T11:21
2022-06-09T11:32
россия
распространение коронавируса
михаил мурашко
вакцина "спутник v"
вакцинация
в мире
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_0:215:2236:1472_1920x0_80_0_0_a8e2842b0bcbe4515cd30db8be52474e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Объемы поставки вакцины "Спутник" - более полумиллиарда в мире человек получили эту вакцину. Такие колоссальные успехи", - сказал Мурашко в интервью "Узбекистан 24".
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772244324_104:0:2095:1493_1920x0_80_0_0_1a557d3644f5cbe312a70ece5a677dc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, вакцина "спутник v", вакцинация, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:21 09.06.2022 (обновлено: 11:32 09.06.2022)
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"
Мурашко: более полумиллиарда человек в мире получили вакцину от коронавируса "Спутник V"