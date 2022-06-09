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Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V" - РИА Новости, 09.06.2022
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Распространение коронавируса
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Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V" - РИА Новости, 09.06.2022
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:21
2022-06-09T11:32
россия
распространение коронавируса
михаил мурашко
вакцина "спутник v"
вакцинация
в мире
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Объемы поставки вакцины "Спутник" - более полумиллиарда в мире человек получили эту вакцину. Такие колоссальные успехи", - сказал Мурашко в интервью "Узбекистан 24".
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россия, михаил мурашко, вакцина "спутник v", вакцинация, в мире, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:21 09.06.2022 (обновлено: 11:32 09.06.2022)
 
Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"

Мурашко: более полумиллиарда человек в мире получили вакцину от коронавируса "Спутник V"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Объемы поставки вакцины "Спутник" - более полумиллиарда в мире человек получили эту вакцину. Такие колоссальные успехи", - сказал Мурашко в интервью "Узбекистан 24".
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:01Распространение коронавируса
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
 
Распространение коронавирусаРоссияМихаил МурашкоВакцина "Спутник V"ВакцинацияВ миреКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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