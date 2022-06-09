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Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"

Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V" - РИА Новости, 09.06.2022

Более полумиллиарда человек в мире вакцинировались "Спутником V"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:21

2022-06-09T11:21

2022-06-09T11:32

россия

распространение коронавируса

михаил мурашко

вакцина "спутник v"

вакцинация

в мире

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиарда человек в мире получили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Объемы поставки вакцины "Спутник" - более полумиллиарда в мире человек получили эту вакцину. Такие колоссальные успехи", - сказал Мурашко в интервью "Узбекистан 24".

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

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Владимир Лаврентьев

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