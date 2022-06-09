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В Telegram запустили бот для приема сообщений о преступлениях на Украине

В Telegram запустили бот для приема сообщений о преступлениях на Украине - РИА Новости, 09.06.2022

В Telegram запустили бот для приема сообщений о преступлениях на Украине

В Telegram по инициативе правоохранительных ведомств и правозащитников РФ и республик Донбасса запустили чат-бот для сообщений о военных преступлениях... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:38

2022-06-09T10:38

2022-06-09T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. В Telegram по инициативе правоохранительных ведомств и правозащитников РФ и республик Донбасса запустили чат-бот для сообщений о военных преступлениях украинских неонацистов, сообщили в Спецкомиссии ЛНР по фиксации военных преступлений."@VINDICTA_BOT – этот канал обратной связи создан по инициативе правоохранительных ведомств и правозащитников Российской Федерации и Республик Донбасса. Он позволяет очевидцам анонимно сообщать о преступных действиях вооруженных формирований Украины", - сообщили РИА Новости в спецкомиссии.Запустив беседу @VINDICTA_BOT, свидетели могут оставлять текстовые сообщения, фото- и видеоматериалы, не раскрывая при этом своих персональных данных."Вся полученная информация проверяется. Подтвержденные данные будут использованы для расширения доказательной базы преступлений украинской власти против мирных граждан", - заверили в спецкомиссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/delimkhanov-1794173152.html

россия

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика