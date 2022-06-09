https://ria.ru/20220609/britaniya-1794427019.html

The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией

The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией - РИА Новости, 09.06.2022

The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией

Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:28

2022-06-09T22:28

2022-06-09T22:37

экономика

россия

китай

индия

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph.Ранее компания CF Fertilizers объявила о закрытии рядом с городом Честер крупнейшего в стране завода, обеспечивавшего сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. В организации уточнили, что больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ и высоких экологических налогов.Заместитель главы Национального союза фермеров (NFU) Том Брэдшоу заявил, что новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции.По словам специалиста из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсона, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса, отметил он.Как заявили эксперты из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье выросла с 200 фунтов стерлингов за тонну (14 654 рубля) до пандемии примерно до 625 фунтов (45 793 рубля) в последние месяцы.Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс добавила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка, говорится в публикации.После начала Россией спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели масштабные санкции против Москвы. Многие из них объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220609/ssha-1794368199.html

https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html

https://ria.ru/20220607/ssha-1793865280.html

россия

китай

индия

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, китай, индия, санкции в отношении россии, великобритания