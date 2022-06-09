https://ria.ru/20220609/britaniya-1794427019.html
The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией
The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией - РИА Новости, 09.06.2022
The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией
Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T22:28
2022-06-09T22:28
2022-06-09T22:37
экономика
россия
китай
индия
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph.Ранее компания CF Fertilizers объявила о закрытии рядом с городом Честер крупнейшего в стране завода, обеспечивавшего сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. В организации уточнили, что больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ и высоких экологических налогов.Заместитель главы Национального союза фермеров (NFU) Том Брэдшоу заявил, что новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции.По словам специалиста из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсона, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса, отметил он.Как заявили эксперты из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье выросла с 200 фунтов стерлингов за тонну (14 654 рубля) до пандемии примерно до 625 фунтов (45 793 рубля) в последние месяцы.Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс добавила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка, говорится в публикации.После начала Россией спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели масштабные санкции против Москвы. Многие из них объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220609/ssha-1794368199.html
https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, индия, санкции в отношении россии, великобритания
22:28 09.06.2022 (обновлено: 22:37 09.06.2022)
The Telegraph: Британии грозит голод после разрыва связей с Россией
Telegraph: пищевая промышленность Британии на грани коллапса из-за санкций против России
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет
газета The Telegraph.
Ранее компания CF Fertilizers объявила о закрытии рядом с городом Честер крупнейшего в стране завода, обеспечивавшего сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. В организации уточнили, что больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ и высоких экологических налогов.
Заместитель главы Национального союза фермеров (NFU) Том Брэдшоу заявил, что новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции.
По словам специалиста из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсона, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса, отметил он.
Как заявили эксперты из NFU, высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье выросла с 200 фунтов стерлингов за тонну (14 654 рубля) до пандемии примерно до 625 фунтов (45 793 рубля) в последние месяцы.
Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс добавила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае
, а также запрет на вывоз зерновых из Индии
. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России
и Украины
, занимавших 30% этого рынка, говорится в публикации.
"Люди думают, что мы можем просто взять и импортировать то, что не производим. Но это не так. В некоторых регионах будет глобальный дефицит", — спрогнозировала Баттерс.
После начала Россией спецоперации по защите Донбасса
страны Запада ввели масштабные санкции против Москвы
. Многие из них объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов, Великобритании
и Евросоюза, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания.