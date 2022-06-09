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Власти Бразилии сообщили о гибели своего гражданина на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/braziliya-1794403317.html
Власти Бразилии сообщили о гибели своего гражданина на Украине
Власти Бразилии сообщили о гибели своего гражданина на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Бразилии сообщили о гибели своего гражданина на Украине
Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о гибели гражданина этой страны на Украине "в связи с конфликтом". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:19
2022-06-09T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
игорь конашенков
украина
бразилия
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о гибели гражданина этой страны на Украине "в связи с конфликтом"."Министерство иностранных дел получило через посольство Бразилии в Киеве подтверждение смерти гражданина Бразилии на территории Украины в связи с конфликтом в этой стране и поддерживает связь с родственниками для оказания им всей возможной помощи, в соответствии с действующими международными договорами и местным законодательством", - говорится в сообщении на сайте министерства.В МИД отметили, что настойчиво не рекомендуют бразильцам поездки на Украину, пока там не будут созданы достаточно безопасные условия.По информации местных СМИ, речь в сообщении МИД идет о наемнике по имени Андре Луис Хак Бари. Он участвовал в боевых действиях в составе Международного легиона территориальной обороны Украины и предположительно погиб в бою 4 июня.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, игорь конашенков, украина, бразилия, россия
20:19 09.06.2022
 
Власти Бразилии сообщили о гибели своего гражданина на Украине

МИД Бразилии сообщил о гибели гражданина этой страны на Украине "в связи с конфликтом"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк в Донецкой области
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о гибели гражданина этой страны на Украине "в связи с конфликтом".
"Министерство иностранных дел получило через посольство Бразилии в Киеве подтверждение смерти гражданина Бразилии на территории Украины в связи с конфликтом в этой стране и поддерживает связь с родственниками для оказания им всей возможной помощи, в соответствии с действующими международными договорами и местным законодательством", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИД отметили, что настойчиво не рекомендуют бразильцам поездки на Украину, пока там не будут созданы достаточно безопасные условия.
По информации местных СМИ, речь в сообщении МИД идет о наемнике по имени Андре Луис Хак Бари. Он участвовал в боевых действиях в составе Международного легиона территориальной обороны Украины и предположительно погиб в бою 4 июня.
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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