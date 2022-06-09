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Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России - РИА Новости, 09.06.2022
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Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России
Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России - РИА Новости, 09.06.2022
Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России
Встреча по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине впервые прошла без России, решения руководящего комитета Совета по выполнению мирного... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:32
2022-06-09T13:52
в мире
россия
босния и герцеговина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Встреча по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине впервые прошла без России, решения руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения, принятые без участия РФ как его полноправного члена, не легитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Сараево 7-8 июня прошло заседание Руководящего комитета (РК) Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (БиГ)."Подчеркиваем: никакие решения Руководящего комитета, принятые без участия Российской Федерации как его полноправного члена, не легитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества. Ни подобные келейные собрания иностранцев, выдаваемые за официальные заседания, ни их итоги никаких правовых последствий для боснийских сторон не имеют. Дейтонская архитектура, предусматривающая равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, сохраняет актуальность и пользуется нашей полной поддержкой", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Представитель ведомства уточнила, что впервые за всю более чем четвертьвековую историю многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в БиГ и "в беспрецедентное нарушение всех существующих правил" Россия как член РК с момента его основания не была приглашена к участию в этом мероприятии. "Более того, остальные члены данного консультативного органа и Аппарат Высокого представителя пошли на прямой подлог, приняв итоговое коммюнике встречи даже без упоминания нашей страны", - отметила Захарова.Она добавила, что налицо "вопиющий волюнтаризм и неприемлемая самодеятельность участников Руководящего комитета и Аппарата Высокого представителя". "Они очевидно испытывают проблемы с тем, что часть международного сообщества, которую олицетворяет собой Россия, придерживается несовпадающих подходов к тому, как обстоят дела с реализацией Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и как развивается ситуация в этой стране, по-прежнему находящейся под наблюдением Совета Безопасности ООН. Ничем иным нельзя объяснить попытки выдать желаемое за действительное от имени тех, кому вменено в обязанность создавать условия для успешного продвижения процессов национального примирения в БиГ", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204294.html
https://ria.ru/20220606/ssha-1793550263.html
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в мире, россия, босния и герцеговина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:32 09.06.2022 (обновлено: 13:52 09.06.2022)
 
Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России

МИД обвинил участников встречи по Дейтонскому договору в подлоге из-за неупоминания России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Боснии и Герцеговины на здании Центрального банка в Сараево
Флаг Боснии и Герцеговины на здании Центрального банка в Сараево - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Боснии и Герцеговины на здании Центрального банка в Сараево. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Встреча по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине впервые прошла без России, решения руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения, принятые без участия РФ как его полноправного члена, не легитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Сараево 7-8 июня прошло заседание Руководящего комитета (РК) Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (БиГ).
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"Подчеркиваем: никакие решения Руководящего комитета, принятые без участия Российской Федерации как его полноправного члена, не легитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества. Ни подобные келейные собрания иностранцев, выдаваемые за официальные заседания, ни их итоги никаких правовых последствий для боснийских сторон не имеют. Дейтонская архитектура, предусматривающая равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, сохраняет актуальность и пользуется нашей полной поддержкой", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
Представитель ведомства уточнила, что впервые за всю более чем четвертьвековую историю многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в БиГ и "в беспрецедентное нарушение всех существующих правил" Россия как член РК с момента его основания не была приглашена к участию в этом мероприятии. "Более того, остальные члены данного консультативного органа и Аппарат Высокого представителя пошли на прямой подлог, приняв итоговое коммюнике встречи даже без упоминания нашей страны", - отметила Захарова.
Она добавила, что налицо "вопиющий волюнтаризм и неприемлемая самодеятельность участников Руководящего комитета и Аппарата Высокого представителя". "Они очевидно испытывают проблемы с тем, что часть международного сообщества, которую олицетворяет собой Россия, придерживается несовпадающих подходов к тому, как обстоят дела с реализацией Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и как развивается ситуация в этой стране, по-прежнему находящейся под наблюдением Совета Безопасности ООН. Ничем иным нельзя объяснить попытки выдать желаемое за действительное от имени тех, кому вменено в обязанность создавать условия для успешного продвижения процессов национального примирения в БиГ", - заключила Захарова.
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В миреРоссияБосния и ГерцеговинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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