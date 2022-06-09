https://ria.ru/20220609/bosniya-1794243395.html

Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России

Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России - РИА Новости, 09.06.2022

Встреча по выполнению Дейтонского соглашения впервые прошла без России

Встреча по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине впервые прошла без России, решения руководящего комитета Совета по выполнению мирного... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:32

2022-06-09T13:32

2022-06-09T13:52

в мире

россия

босния и герцеговина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153067/18/1530671875_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2b4d1328d9c28274637e2b7cb1db68b1.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Встреча по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине впервые прошла без России, решения руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения, принятые без участия РФ как его полноправного члена, не легитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Сараево 7-8 июня прошло заседание Руководящего комитета (РК) Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (БиГ)."Подчеркиваем: никакие решения Руководящего комитета, принятые без участия Российской Федерации как его полноправного члена, не легитимны и не могут представлять собой выражение позиции международного сообщества. Ни подобные келейные собрания иностранцев, выдаваемые за официальные заседания, ни их итоги никаких правовых последствий для боснийских сторон не имеют. Дейтонская архитектура, предусматривающая равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, сохраняет актуальность и пользуется нашей полной поддержкой", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.Представитель ведомства уточнила, что впервые за всю более чем четвертьвековую историю многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в БиГ и "в беспрецедентное нарушение всех существующих правил" Россия как член РК с момента его основания не была приглашена к участию в этом мероприятии. "Более того, остальные члены данного консультативного органа и Аппарат Высокого представителя пошли на прямой подлог, приняв итоговое коммюнике встречи даже без упоминания нашей страны", - отметила Захарова.Она добавила, что налицо "вопиющий волюнтаризм и неприемлемая самодеятельность участников Руководящего комитета и Аппарата Высокого представителя". "Они очевидно испытывают проблемы с тем, что часть международного сообщества, которую олицетворяет собой Россия, придерживается несовпадающих подходов к тому, как обстоят дела с реализацией Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и как развивается ситуация в этой стране, по-прежнему находящейся под наблюдением Совета Безопасности ООН. Ничем иным нельзя объяснить попытки выдать желаемое за действительное от имени тех, кому вменено в обязанность создавать условия для успешного продвижения процессов национального примирения в БиГ", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204294.html

https://ria.ru/20220606/ssha-1793550263.html

россия

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, босния и герцеговина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова