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Следственный комитет зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
Следственный комитет зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО - РИА Новости, 09.06.2022
Следственный комитет зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
Российские следователи зафиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами, образца НАТО передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T04:06
2022-06-09T04:06
2022-06-09T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
нато
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Российские следователи зафиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами, образца НАТО передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей побывала на одном из мест обстрелов украинским боевиками центра столицы ДНР. Местные жители представили специалистам осколки боеприпаса.По предварительным данным, это осколки снаряда калибром 155 миллиметров, такой стандарт используют страны НАТО. Следователи осмотрели место обстрела, пообщались со свидетелями и зафиксировали вещественные доказательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220608/vooruzhenie-1793876532.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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СК зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
Российские следователи зафиксировали факт применения украинскими боевиками боеприпасов образца НАТО при обстреле жилых массивов центра Донецка
2022-06-09T04:06
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, нато, следственный комитет россии (ск рф)
04:06 09.06.2022 (обновлено: 08:59 09.06.2022)
Следственный комитет зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
Следственный комитет зафиксировал применение Украиной боеприпасов образца НАТО по Донецку