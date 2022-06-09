https://ria.ru/20220609/bespilotniki-1795227104.html

Спасательные станции в Москве получат на оснащение четыре беспилотника

Спасательные станции в Москве получат на оснащение четыре беспилотника - РИА Новости, 14.06.2022

Спасательные станции в Москве получат на оснащение четыре беспилотника

Поисково-спасательные станции в Москве получат на оснащение в 2022 году четыре беспилотных воздушных судна для мониторинга обстановки на водных объектах,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-09T11:05

2022-06-09T11:05

2022-06-14T15:43

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беспилотный летательный аппарат (бла)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные станции в Москве получат на оснащение в 2022 году четыре беспилотных воздушных судна для мониторинга обстановки на водных объектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита."В 2022 году планируется закупить четыре беспилотных воздушных судна", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время в Москве имеется 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учётом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоёмах.Общая численность сотрудников поисково-спасательных станций – 426 человек. Ежедневно на дежурство заступают почти 70 спасателей и водолазов. С наступлением жаркого периода, когда температура воздуха превышает 25 градусов, а также в выходные и праздничные дни, численность дежурных смен составляет более 90 человек.Собеседник агентства добавил, что на оснащении спасателей находится различная современная техника, поисковое и водолазное оборудование - всего 180 плавсредств и 45 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20220608/spasateli-1795222813.html

https://ria.ru/20220608/vodoem-1795224616.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, гочсипб, беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла)