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Три человека пострадали при падении беспилотника в пригороде Эрбиля - РИА Новости, 09.06.2022
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Три человека пострадали при падении беспилотника в пригороде Эрбиля
Три человека пострадали при падении беспилотника в пригороде Эрбиля - РИА Новости, 09.06.2022
Три человека пострадали при падении беспилотника в пригороде Эрбиля
Три человека пострадали при падении беспилотника, начиненного взрывчаткой, в пригороде столицы Иракского Курдистана Эрбиля, сообщила Антитеррористическая служба РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T00:27
2022-06-09T00:27
в мире
эрбиль
иракский курдистан
салах-эд-дин (мухафаза)
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КАИР, 9 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при падении беспилотника, начиненного взрывчаткой, в пригороде столицы Иракского Курдистана Эрбиля, сообщила Антитеррористическая служба региона.Ранее курдский телеканал Rudaw сообщил, что трасса между Эрбилем и курортным населенным пунктом Салах-эд-Дин подверглась обстрелу реактивными снарядами."Начиненный взрывчаткой упал сегодня… на главной трассе между Эрбилем и летним курортом Салах-эд-Дин, ранив трех граждан", - говорится в заявлении спецслужбы.По данным телеканала Al Arabia, беспилотник упал на расстоянии пяти километров от строящегося генерального консульства США в Эрбиле.В марте этого года этот же район Эрбиля подвергся обстрелу с территории Ирана. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было, и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.Ранее ряд инфраструктурных объектов на территории Иракского Курдистан и его столицы Эрбиля неоднократно подвергался обстрелам реактивными снарядами, а также попыткам атак с беспилотников.
https://ria.ru/20220521/irak-1789968625.html
эрбиль
иракский курдистан
салах-эд-дин (мухафаза)
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в мире, эрбиль, иракский курдистан, салах-эд-дин (мухафаза)
00:27 09.06.2022
 
Три человека пострадали при падении беспилотника в пригороде Эрбиля

Три человека пострадали при падении беспилотника со взрывчаткой в пригороде Эрбиля

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВ старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака.
В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. . Архивное фото
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КАИР, 9 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при падении беспилотника, начиненного взрывчаткой, в пригороде столицы Иракского Курдистана Эрбиля, сообщила Антитеррористическая служба региона.
Ранее курдский телеканал Rudaw сообщил, что трасса между Эрбилем и курортным населенным пунктом Салах-эд-Дин подверглась обстрелу реактивными снарядами.
"Начиненный взрывчаткой упал сегодня… на главной трассе между Эрбилем и летним курортом Салах-эд-Дин, ранив трех граждан", - говорится в заявлении спецслужбы.
По данным телеканала Al Arabia, беспилотник упал на расстоянии пяти километров от строящегося генерального консульства США в Эрбиле.
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В марте этого года этот же район Эрбиля подвергся обстрелу с территории Ирана. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было, и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.
Ранее ряд инфраструктурных объектов на территории Иракского Курдистан и его столицы Эрбиля неоднократно подвергался обстрелам реактивными снарядами, а также попыткам атак с беспилотников.
 
В миреЭрбильИракский КурдистанСалах-эд-Дин (мухафаза)
 
 
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