https://ria.ru/20220609/bayden-1794303297.html

"Меня передергивало": дипломат раскритиковал выступления Байдена

"Меня передергивало": дипломат раскритиковал выступления Байдена - РИА Новости, 09.06.2022

"Меня передергивало": дипломат раскритиковал выступления Байдена

Экс-директор по глобальному взаимодействию из правительства Обамы Бретт Брюн в статье для USA Today раскритиковал "плохо обдуманные импровизации" президента Джо РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:38

2022-06-09T15:38

2022-06-09T17:36

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экс-директор по глобальному взаимодействию из правительства Обамы Бретт Брюн в статье для USA Today раскритиковал "плохо обдуманные импровизации" президента Джо Байдена.Брюн вспоминает, что Байден еще в бытность вице-президентом любил "отойти от сценария" и это доставляло проблемы его окружению.Он отмечает, что "бездумные шутки" остались особенностью Байдена и на новом посту. Брюн также раскритиковал опрометчивые комментарии президента по политике США в отношении Тайваня. Тогда обещание Байдена помочь военными силами Тайваню пошатнуло сохраняемый Штатами многие годы нейтралитет по этому вопросу.Дипломат задается вопросом, как американский лидер может продолжать "ступать по столь опасной территории". Он возложил львиную долю ответственности за непродуманные высказывания на самого Байдена. Однако Брюн также критикует и президентскую службу безопасности. Автор статьи отмечает, что ее сотрудники прекрасно знают об особенностях Байдена и должны лучше готовиться к непредвиденным ситуациям.Дипломат заключает, что подобные промашки президента и его окружения подорвали позиции США во всем мире, и выражает опасение, что отсутствие должной дипломатической дисциплины обернется для страны конфликтами с Китаем, Ираном, Россией или же Северной Кореей.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент в истории США. Его частые оплошности заставляют многих подозревать, что у политика проблемы со здоровьем. Оговорки президента каждый раз привлекают внимание пользователей социальных сетей, часто становясь поводом для насмешек.В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также — Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html

https://ria.ru/20220603/bayden-1793025538.html

сша

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в мире, сша, джо байден