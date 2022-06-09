https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html

Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса

Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса - РИА Новости, 09.06.2022

Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса

Зрители телеканала ABC остро отреагировали на интервью Джо Байдена на комедийном вечернем шоу Джимми Киммела, где американский лидер высказался об инцидентах со РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:28

2022-06-09T10:28

2022-06-09T12:01

в мире

афганистан

сша

джо байден

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Зрители телеканала ABC остро отреагировали на интервью Джо Байдена на комедийном вечернем шоу Джимми Киммела, где американский лидер высказался об инцидентах со стрельбой в школах, однако такие темы, как инфляция и цены на топливо, затронул лишь в юмористическом ключе.По мнению пользователей соцсетей, вопросы ведущего были слишком удобными, в чем американцы усмотрели желание демократической партии набрать очки перед промежуточными выборами."Отличная работа, Джимми, ты, вероятно, стоил им еще нескольких мест на промежуточных выборах", — сыронизировал matt18matt11."Вооруженное насилие? А вы спросили его про оружие, брошенное в Афганистане?" — задал вопрос @howdyclemson."Слабенькая попытка спасти рейтинги Киммела и паршивые показатели Байдена в опросах. Вся партия Байдена находится у власти, и они облажались от начала до конца", — заметил CadrePatrick."С таким гостем на интервью вообще нельзя быть критичным. Все же должно быть позитивно, без глубокого диалога", — заявил Titantravis08."Вы не обсудили ничего по существу. Джо нужно говорить с политическим репортером, а не с мягким услужливым комиком", — высказался ScottDonig.В эфире шоу Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию. Администрация президента США называет рост цен на бензин и продукты питания "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка американцами положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Так, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.

https://ria.ru/20220609/proval-1794134451.html

https://ria.ru/20220609/protest-1794137873.html

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, афганистан, сша, джо байден