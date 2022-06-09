https://ria.ru/20220609/bayden-1794174484.html
Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса
Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса - РИА Новости, 09.06.2022
Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса
Зрители телеканала ABC остро отреагировали на интервью Джо Байдена на комедийном вечернем шоу Джимми Киммела, где американский лидер высказался об инцидентах со РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:28
2022-06-09T10:28
2022-06-09T12:01
в мире
афганистан
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Зрители телеканала ABC остро отреагировали на интервью Джо Байдена на комедийном вечернем шоу Джимми Киммела, где американский лидер высказался об инцидентах со стрельбой в школах, однако такие темы, как инфляция и цены на топливо, затронул лишь в юмористическом ключе.По мнению пользователей соцсетей, вопросы ведущего были слишком удобными, в чем американцы усмотрели желание демократической партии набрать очки перед промежуточными выборами."Отличная работа, Джимми, ты, вероятно, стоил им еще нескольких мест на промежуточных выборах", — сыронизировал matt18matt11."Вооруженное насилие? А вы спросили его про оружие, брошенное в Афганистане?" — задал вопрос @howdyclemson."Слабенькая попытка спасти рейтинги Киммела и паршивые показатели Байдена в опросах. Вся партия Байдена находится у власти, и они облажались от начала до конца", — заметил CadrePatrick."С таким гостем на интервью вообще нельзя быть критичным. Все же должно быть позитивно, без глубокого диалога", — заявил Titantravis08."Вы не обсудили ничего по существу. Джо нужно говорить с политическим репортером, а не с мягким услужливым комиком", — высказался ScottDonig.В эфире шоу Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию. Администрация президента США называет рост цен на бензин и продукты питания "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка американцами положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Так, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.
https://ria.ru/20220609/proval-1794134451.html
https://ria.ru/20220609/protest-1794137873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, сша, джо байден
10:28 09.06.2022 (обновлено: 12:01 09.06.2022)
Американцы возмутились шутками Байдена в разгар кризиса
Зрители ABC раскритиковали слабое интервью президента Байдена "услужливому" комику
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Зрители телеканала ABC остро отреагировали
на интервью Джо Байдена на комедийном вечернем шоу Джимми Киммела, где американский лидер высказался об инцидентах со стрельбой в школах, однако такие темы, как инфляция и цены на топливо, затронул лишь в юмористическом ключе.
По мнению пользователей соцсетей, вопросы ведущего были слишком удобными, в чем американцы усмотрели желание демократической партии набрать очки перед промежуточными выборами.
"Отличная работа, Джимми, ты, вероятно, стоил им еще нескольких мест на промежуточных выборах", — сыронизировал matt18matt11.
"Вооруженное насилие? А вы спросили его про оружие, брошенное в Афганистане
?" — задал вопрос @howdyclemson.
"Это уже о многом говорит, когда наш президент выступает в вечернем комедийном шоу, а актер МакКонахи говорит с трибуны Белого дома", — заявила Trac749036763.
"Слабенькая попытка спасти рейтинги Киммела и паршивые показатели Байдена в опросах. Вся партия Байдена находится у власти, и они облажались от начала до конца", — заметил CadrePatrick.
"С таким гостем на интервью вообще нельзя быть критичным. Все же должно быть позитивно, без глубокого диалога", — заявил Titantravis08.
"Какой Байден умный — избегает пресс-конференций, не участвует в шоу, где задают жесткие, хорошо продуманные вопросы — просто остается легким, приятным и обращается с американскими избирателями, как с идиотами, до самого ноября — что может пойти не так!" — написала sallyhallada.
"Вы не обсудили ничего по существу. Джо нужно говорить с политическим репортером, а не с мягким услужливым комиком", — высказался ScottDonig.
В эфире шоу Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию. Администрация президента США
называет рост цен на бензин и продукты питания "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.
Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка американцами положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Так, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.