https://ria.ru/20220609/baltflot-1794224902.html

Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота

Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота - РИА Новости, 09.06.2022

Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота

Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:44

2022-06-09T12:44

2022-06-09T12:52

балтийское море

балтийский флот вмф россии

вмф рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

калининградская область

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота.Как сообщили ранее в военном ведомстве, в маневрах участвуют около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота. Учения проходят как в море, так и на полигонах подготовки в Калининградской области, и продлятся до 19 июня.В ролике Минобороны с разных ракурсов демонстрируются боевые корабли, идущие ордером. В частности, на кадрах представлены корветы проекта 20380. Также показана работа экипажей кораблей на боевых постах.По данным министерства, цели учений — повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.

https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html

https://ria.ru/20220520/armiya-1789686137.html

балтийское море

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры учений Балтийского флота РФ В Балтийском море проходят большие учения российского Балтийского флота, к ним привлечены около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов и до 2 тыс единиц вооружения, военной и специальной техники. 2022-06-09T12:44 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

балтийское море, балтийский флот вмф россии, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, калининградская область