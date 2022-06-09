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Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота - РИА Новости, 09.06.2022
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Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота - РИА Новости, 09.06.2022
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота
Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:44
2022-06-09T12:52
балтийское море
балтийский флот вмф россии
вмф рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота.Как сообщили ранее в военном ведомстве, в маневрах участвуют около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота. Учения проходят как в море, так и на полигонах подготовки в Калининградской области, и продлятся до 19 июня.В ролике Минобороны с разных ракурсов демонстрируются боевые корабли, идущие ордером. В частности, на кадрах представлены корветы проекта 20380. Также показана работа экипажей кораблей на боевых постах.По данным министерства, цели учений — повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.
https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html
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балтийское море
россия
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Кадры учений Балтийского флота РФ
В Балтийском море проходят большие учения российского Балтийского флота, к ним привлечены около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов и до 2 тыс единиц вооружения, военной и специальной техники.
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РИА Новости
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балтийское море, балтийский флот вмф россии, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, калининградская область
12:44 09.06.2022 (обновлено: 12:52 09.06.2022)
 
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота

Минобороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота.
Как сообщили ранее в военном ведомстве, в маневрах участвуют около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях
Учения проходят как в море, так и на полигонах подготовки в Калининградской области, и продлятся до 19 июня.
В ролике Минобороны с разных ракурсов демонстрируются боевые корабли, идущие ордером. В частности, на кадрах представлены корветы проекта 20380. Также показана работа экипажей кораблей на боевых постах.
По данным министерства, цели учений — повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:24
Шойгу рассказал о боевой подготовке кораблей Балтийского флота
 
Балтийское мореБалтийский флот ВМФ РоссииВМФ РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьКалининградская область
 
 
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