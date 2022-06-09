https://ria.ru/20220609/baltflot-1794224902.html
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота - РИА Новости, 09.06.2022
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота
Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:44
2022-06-09T12:44
2022-06-09T12:52
балтийское море
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота.Как сообщили ранее в военном ведомстве, в маневрах участвуют около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота. Учения проходят как в море, так и на полигонах подготовки в Калининградской области, и продлятся до 19 июня.В ролике Минобороны с разных ракурсов демонстрируются боевые корабли, идущие ордером. В частности, на кадрах представлены корветы проекта 20380. Также показана работа экипажей кораблей на боевых постах.По данным министерства, цели учений — повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.
https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html
https://ria.ru/20220520/armiya-1789686137.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры учений Балтийского флота РФ
В Балтийском море проходят большие учения российского Балтийского флота, к ним привлечены около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов и до 2 тыс единиц вооружения, военной и специальной техники.
2022-06-09T12:44
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, балтийский флот вмф россии, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, калининградская область
12:44 09.06.2022 (обновлено: 12:52 09.06.2022)
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений Балтийского флота
Минобороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с масштабных учений кораблей Балтийского флота.
Как сообщили ранее в военном ведомстве, в маневрах участвуют около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, более 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.
Учения проходят как в море, так и на полигонах подготовки в Калининградской области
, и продлятся до 19 июня.
В ролике Минобороны с разных ракурсов демонстрируются боевые корабли, идущие ордером. В частности, на кадрах представлены корветы проекта 20380. Также показана работа экипажей кораблей на боевых постах.
По данным министерства, цели учений — повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота.