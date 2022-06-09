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В Кремле не стали отвечать о дальнейшей судьбе пленных с "Азовстали"

В Кремле не стали отвечать о дальнейшей судьбе пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 09.06.2022

В Кремле не стали отвечать о дальнейшей судьбе пленных с "Азовстали"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему украинских пленных с "Азовстали", заявил, что не располагает информацией по решению об их... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:08

2022-06-09T14:08

2022-06-09T14:08

специальная военная операция на украине

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мариуполь

украина

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему украинских пленных с "Азовстали", заявил, что не располагает информацией по решению об их судьбе."Не могу ответить на этот вопрос, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков на вопрос есть ли решение о судьбе украинских пленных с "Азовстали", переведенных на территорию России.Последние боевики из "Азова", скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сдались 20 мая. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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