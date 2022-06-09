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Британское правосудие блокирует дело о "прослушке" Ассанжа - РИА Новости, 09.06.2022
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Британское правосудие блокирует дело о "прослушке" Ассанжа
Британское правосудие блокирует дело о "прослушке" Ассанжа - РИА Новости, 09.06.2022
Британское правосудие блокирует дело о "прослушке" Ассанжа
Британское правосудие блокирует дело о возможном незаконном прослушивании разговоров основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:01
2022-06-09T12:02
в мире
сша
wikileaks
мвд великобритании
великобритания
джулиан ассанж
лондон
испания
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Британское правосудие блокирует дело о возможном незаконном прослушивании разговоров основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 года до своего ареста в 2019 году, сообщает издание Pais со ссылкой на попавшее в его распоряжение постановление испанского судьи.По данным газеты, переговоры Ассанжа и его адвокатов незаконно записывались испанской компанией Undercover Global (UC Global), которая занималась охраной эквадорского посольства в Лондоне с 2015 по 2018 годы. Как отмечает издание, судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас считает, что ЦРУ является возможным заказчиком слежки.В подготовленном документе он объясняет британским властям, почему ему необходимо взять свидетельские показания у британских адвокатов и врачей Ассанжа, за которыми велась слежка. Судья более двух лет назад направил британской стороне европейский следственный ордер, запросив дополнительную информацию, но пока не получил ответа."Более двух лет назад судья направил европейский следственный ордер в британскую судебную систему, которая, по всей видимости, не желает сотрудничать, и запросил дополнительную информацию…, не получив пока ответа", - пишет газета.По информации издания, адвокаты, которых прослушивали в посольстве Эквадора и которых хочет допросить судья Педрас, сейчас защищают Ассанжа по делу об экстрадиции в США.Газета отмечает со ссылкой на источники, что доказательства того, что американские спецслужбы узнали о стратегии защиты Ассанжа, прослушивая его адвокатов, могут аннулировать экстрадицию, поставив под сомнение незаконные методы, использованные США, чтобы добиться суда над Ассанжем в Америке. Кроме того, если Испании разрешат взять показания у адвокатов и врачей основателя WikiLeaks, "британская судебная система окажется в неловкой ситуации".В мае защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220603/pompeo-1792798068.html
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в мире, сша, wikileaks, мвд великобритании, великобритания, джулиан ассанж, лондон, испания, центральное разведывательное управление (цру)
12:01 09.06.2022 (обновлено: 12:02 09.06.2022)
 
Британское правосудие блокирует дело о "прослушке" Ассанжа

Pais: британское правосудие блокирует дело о незаконном прослушивании разговоров Ассанжа

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Британское правосудие блокирует дело о возможном незаконном прослушивании разговоров основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 года до своего ареста в 2019 году, сообщает издание Pais со ссылкой на попавшее в его распоряжение постановление испанского судьи.
По данным газеты, переговоры Ассанжа и его адвокатов незаконно записывались испанской компанией Undercover Global (UC Global), которая занималась охраной эквадорского посольства в Лондоне с 2015 по 2018 годы. Как отмечает издание, судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас считает, что ЦРУ является возможным заказчиком слежки.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 09:57
Суд вызвал Помпео свидетелем по делу Ассанжа
В подготовленном документе он объясняет британским властям, почему ему необходимо взять свидетельские показания у британских адвокатов и врачей Ассанжа, за которыми велась слежка. Судья более двух лет назад направил британской стороне европейский следственный ордер, запросив дополнительную информацию, но пока не получил ответа.
"Более двух лет назад судья направил европейский следственный ордер в британскую судебную систему, которая, по всей видимости, не желает сотрудничать, и запросил дополнительную информацию…, не получив пока ответа", - пишет газета.
По информации издания, адвокаты, которых прослушивали в посольстве Эквадора и которых хочет допросить судья Педрас, сейчас защищают Ассанжа по делу об экстрадиции в США.
Газета отмечает со ссылкой на источники, что доказательства того, что американские спецслужбы узнали о стратегии защиты Ассанжа, прослушивая его адвокатов, могут аннулировать экстрадицию, поставив под сомнение незаконные методы, использованные США, чтобы добиться суда над Ассанжем в Америке. Кроме того, если Испании разрешат взять показания у адвокатов и врачей основателя WikiLeaks, "британская судебная система окажется в неловкой ситуации".
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:45
Небензя полагает, что США будут держать Ассанжа в тюрьме до конца дней
В мае защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 11:21
Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США
 
В миреСШАWikiLeaksМВД ВеликобританииВеликобританияДжулиан АссанжЛондонИспанияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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