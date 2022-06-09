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Анталья может потерять 45 процентов российских туристов - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220609/antalya-1794214937.html
Анталья может потерять 45 процентов российских туристов
Анталья может потерять 45 процентов российских туристов - РИА Новости, 09.06.2022
Анталья может потерять 45 процентов российских туристов
Анталья — популярный курортный город на юге Турции — по итогам года может потерять 45% туристов из России в сравнении с допандемийным периодом и 17% к 2021... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:23
2022-06-09T15:09
туризм
новости - туризм
зарина догузова
анталья (провинция)
турция
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Анталья — популярный курортный город на юге Турции — по итогам года может потерять 45% туристов из России в сравнении с допандемийным периодом и 17% к 2021 году, такая динамика обусловлена нехваткой перевозки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме во второй половине мая сообщала, что ведомство согласовало с Минтрансом 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля."Если принять, что в Анталью с учетом немногих безрисковых бортов российских авиакомпаний все пять месяцев оставшегося летнего сезона, июнь — октябрь, будут летать максимально примерно по 500 рейсов в неделю, скажем, 450 турецких и 50 российских, то они перевезут порядка 2,5 миллиона туристов в Анталью за этот период. Соответственно, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около трех миллионов россиян, если перевозка в Турцию не увеличится и не уменьшится", — рассказали в АТОР."Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году, тогда приехали свыше 5,5 миллиона туристов из РФ, и даже на 17% меньше, чем в ковидном 2021 году", — добавили в ассоциации, отметив, что, судя по объемам прибытий россиян в Анталью, за июнь этого года на курорт может приехать около 500 тысяч российских туристов."Падение турпотока в Анталью ни в коей мере не может означать, что "россияне расхотели отдыхать в Турции". Как раз дело обстоит ровно наоборот. Спрос на Турцию поистине огромен: на фоне почти тотально закрывшихся других пляжных стран Турция этим летом осталась вообще единственным массовым зарубежным направлением", — указали в АТОР, уточнив, что наблюдаемое падение турпотока в Турцию и, в частности, Анталью — исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за авиасанкций западных стран.В сообщении добавляется, что в июне 2022 года на курорты Турции в интересах шести туроператоров летают прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России. В летнем сезоне 2019 года количество авиакомпаний составляло 18, а рейсы были из 46 городов России. "Таким образом, уже сама география вылетов в Турцию этим летом сократилась в 2,7 раза по сравнению с допандемийными временами. Что касается объемов перевозки, то, по оценкам экспертов, сейчас она примерно на уровне 55% от допандемийных показателей", — заключили в АТОР.
https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html
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новости - туризм, зарина догузова, анталья (провинция), турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф
12:23 09.06.2022 (обновлено: 15:09 09.06.2022)
 
Анталья может потерять 45 процентов российских туристов

АТОР: Анталья может потерять 45 процентов российских туристов в сравнении с 2019 годом

© Depositphotos / I_g0rZhКанатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турция
Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Depositphotos / I_g0rZh
Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Анталья — популярный курортный город на юге Турции — по итогам года может потерять 45% туристов из России в сравнении с допандемийным периодом и 17% к 2021 году, такая динамика обусловлена нехваткой перевозки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме во второй половине мая сообщала, что ведомство согласовало с Минтрансом 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.
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"Если принять, что в Анталью с учетом немногих безрисковых бортов российских авиакомпаний все пять месяцев оставшегося летнего сезона, июнь — октябрь, будут летать максимально примерно по 500 рейсов в неделю, скажем, 450 турецких и 50 российских, то они перевезут порядка 2,5 миллиона туристов в Анталью за этот период. Соответственно, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около трех миллионов россиян, если перевозка в Турцию не увеличится и не уменьшится", — рассказали в АТОР.
"Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году, тогда приехали свыше 5,5 миллиона туристов из РФ, и даже на 17% меньше, чем в ковидном 2021 году", — добавили в ассоциации, отметив, что, судя по объемам прибытий россиян в Анталью, за июнь этого года на курорт может приехать около 500 тысяч российских туристов.
"Падение турпотока в Анталью ни в коей мере не может означать, что "россияне расхотели отдыхать в Турции". Как раз дело обстоит ровно наоборот. Спрос на Турцию поистине огромен: на фоне почти тотально закрывшихся других пляжных стран Турция этим летом осталась вообще единственным массовым зарубежным направлением", — указали в АТОР, уточнив, что наблюдаемое падение турпотока в Турцию и, в частности, Анталью — исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за авиасанкций западных стран.
В сообщении добавляется, что в июне 2022 года на курорты Турции в интересах шести туроператоров летают прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России. В летнем сезоне 2019 года количество авиакомпаний составляло 18, а рейсы были из 46 городов России. "Таким образом, уже сама география вылетов в Турцию этим летом сократилась в 2,7 раза по сравнению с допандемийными временами. Что касается объемов перевозки, то, по оценкам экспертов, сейчас она примерно на уровне 55% от допандемийных показателей", — заключили в АТОР.
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