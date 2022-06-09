https://ria.ru/20220609/aeroflot-1794185053.html

"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки

"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки - РИА Новости, 09.06.2022

"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки

Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки-Вантаа, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:12

2022-06-09T11:12

2022-06-09T11:20

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки-Вантаа, выяснил корреспондент РИА Новости.Евросоюз, из-за российской специальной военной операции на Украине, закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков в конце февраля. А 11 апреля Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая "Аэрофлот", в черный список из-за "не соответствия международным стандартам безопасности"."Аэрофлот" закрыл свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки", - сообщила РИА Новости представитель отдела коммуникаций компании Finavia, управляющей аэропортом, Элина Суоминен, рекомендовав обратиться непосредственно к российскому перевозчику за уточнением деталей.По контактным данным российских организаций, работающих в Финляндии, указанным на сайте российского посольства в Хельсинки, корреспондент РИА Новости дозвонился до офиса "Аэрофлота" в Финляндии, однако представитель перевозчика Александр Антошин, от комментариев отказался.

https://ria.ru/20220608/aeroflot-1793908934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хельсинки, финляндия, украина, еврокомиссия, аэрофлот, новости - туризм