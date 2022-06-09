https://ria.ru/20220609/aeroflot-1794185053.html
"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки
"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки - РИА Новости, 09.06.2022
"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки
Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки-Вантаа, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:12
2022-06-09T11:12
2022-06-09T11:20
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки-Вантаа, выяснил корреспондент РИА Новости.Евросоюз, из-за российской специальной военной операции на Украине, закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков в конце февраля. А 11 апреля Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая "Аэрофлот", в черный список из-за "не соответствия международным стандартам безопасности"."Аэрофлот" закрыл свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки", - сообщила РИА Новости представитель отдела коммуникаций компании Finavia, управляющей аэропортом, Элина Суоминен, рекомендовав обратиться непосредственно к российскому перевозчику за уточнением деталей.По контактным данным российских организаций, работающих в Финляндии, указанным на сайте российского посольства в Хельсинки, корреспондент РИА Новости дозвонился до офиса "Аэрофлота" в Финляндии, однако представитель перевозчика Александр Антошин, от комментариев отказался.
https://ria.ru/20220608/aeroflot-1793908934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хельсинки, финляндия, украина, еврокомиссия, аэрофлот, новости - туризм
11:12 09.06.2022 (обновлено: 11:20 09.06.2022)
"Аэрофлот" закрыл офис в аэропорту Хельсинки
"Аэрофлот" закрыл офис и кассы в аэропорту Хельсинки