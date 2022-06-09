Власти Адыгеи к 1 сентября отремонтируют Дом-музей I съезда Советов Адыгеи
Вид на город Майкоп. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи к 1 сентября в год 100-летия образования республики завершат ремонт Дома-музея I съезда Советов Адыгеи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жительница Шовгеновского района Адыгеи Хариет Тлишева во время приема граждан полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым попросила оказать содействие в капитальном ремонте Дома-музея I съезда Советов Адыгеи в ауле Хакуринохабль, он был открыт в мае 2000 года и сих пор не ремонтировался. Присутствовавший на приеме глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что вопрос уже находится в стадии решения, отмечается в релизе.
"Определена подрядная организация, которая уже приступила к ремонту. Его планируется завершить до 1 сентября… Глава Адыгеи подчеркнул значимость этих работ в Год культурного наследия народов России, объявленного в стране президентом РФ Владимиром Путиным, и в год 100-летия государственности Адыгеи. Тем более, что именно в этом здании 7-10 декабря 1922 года проходил первый съезд советов Адыгейской (Черкесской) автономной области, заложивший основы современной государственности Республики Адыгея", – сообщает пресс-служба.
По данным властей, на ремонт выделено более 8,5 миллиона рублей.
"Мы должны трепетно относиться к прошлому и создать в Адыгее все необходимые условия для сбережения нашего уникального исторического и культурного наследия. При этом мы стремимся к тому, чтобы современная инфраструктура и культурная среда были сформированы не только в городах, но и в сельских населенных пунктах нашей республики", - цитирует Кумпилова пресс-служба.