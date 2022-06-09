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Власти Адыгеи к 1 сентября отремонтируют Дом-музей I съезда Советов Адыгеи - РИА Новости, 09.06.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220609/adygeya-1794200271.html
Власти Адыгеи к 1 сентября отремонтируют Дом-музей I съезда Советов Адыгеи
Власти Адыгеи к 1 сентября отремонтируют Дом-музей I съезда Советов Адыгеи - РИА Новости, 09.06.2022
Власти Адыгеи к 1 сентября отремонтируют Дом-музей I съезда Советов Адыгеи
Власти Адыгеи к 1 сентября в год 100-летия образования республики завершат ремонт Дома-музея I съезда Советов Адыгеи, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:50
2022-06-09T11:50
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир устинов
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи к 1 сентября в год 100-летия образования республики завершат ремонт Дома-музея I съезда Советов Адыгеи, сообщает пресс-служба регионального правительства.Жительница Шовгеновского района Адыгеи Хариет Тлишева во время приема граждан полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым попросила оказать содействие в капитальном ремонте Дома-музея I съезда Советов Адыгеи в ауле Хакуринохабль, он был открыт в мае 2000 года и сих пор не ремонтировался. Присутствовавший на приеме глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что вопрос уже находится в стадии решения, отмечается в релизе."Определена подрядная организация, которая уже приступила к ремонту. Его планируется завершить до 1 сентября… Глава Адыгеи подчеркнул значимость этих работ в Год культурного наследия народов России, объявленного в стране президентом РФ Владимиром Путиным, и в год 100-летия государственности Адыгеи. Тем более, что именно в этом здании 7-10 декабря 1922 года проходил первый съезд советов Адыгейской (Черкесской) автономной области, заложивший основы современной государственности Республики Адыгея", – сообщает пресс-служба.По данным властей, на ремонт выделено более 8,5 миллиона рублей."Мы должны трепетно относиться к прошлому и создать в Адыгее все необходимые условия для сбережения нашего уникального исторического и культурного наследия. При этом мы стремимся к тому, чтобы современная инфраструктура и культурная среда были сформированы не только в городах, но и в сельских населенных пунктах нашей республики", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20220520/adygeya-1789847592.html
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республика адыгея, мурат кумпилов, владимир устинов, шовгеновский район
11:50 09.06.2022
 

Власти Адыгеи к 1 сентября отремонтируют Дом-музей I съезда Советов Адыгеи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Майкоп. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи к 1 сентября в год 100-летия образования республики завершат ремонт Дома-музея I съезда Советов Адыгеи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жительница Шовгеновского района Адыгеи Хариет Тлишева во время приема граждан полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым попросила оказать содействие в капитальном ремонте Дома-музея I съезда Советов Адыгеи в ауле Хакуринохабль, он был открыт в мае 2000 года и сих пор не ремонтировался. Присутствовавший на приеме глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что вопрос уже находится в стадии решения, отмечается в релизе.
"Определена подрядная организация, которая уже приступила к ремонту. Его планируется завершить до 1 сентября… Глава Адыгеи подчеркнул значимость этих работ в Год культурного наследия народов России, объявленного в стране президентом РФ Владимиром Путиным, и в год 100-летия государственности Адыгеи. Тем более, что именно в этом здании 7-10 декабря 1922 года проходил первый съезд советов Адыгейской (Черкесской) автономной области, заложивший основы современной государственности Республики Адыгея", – сообщает пресс-служба.
По данным властей, на ремонт выделено более 8,5 миллиона рублей.
"Мы должны трепетно относиться к прошлому и создать в Адыгее все необходимые условия для сбережения нашего уникального исторического и культурного наследия. При этом мы стремимся к тому, чтобы современная инфраструктура и культурная среда были сформированы не только в городах, но и в сельских населенных пунктах нашей республики", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 21:51Республика Адыгея
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловВладимир УстиновШовгеновский район
 
 
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