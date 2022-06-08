https://ria.ru/20220608/znak-1793944954.html

Госдума приняла закон о регистрации товарных знаков физлицами

Госдума приняла закон о регистрации товарных знаков физлицами - РИА Новости, 08.06.2022

Госдума приняла закон о регистрации товарных знаков физлицами

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, разрешающий регистрировать товарные знаки физическим лицам, в том числе самозанятым гражданам. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:32

2022-06-08T12:32

2022-06-08T12:32

павел крашенинников

госдума рф

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, разрешающий регистрировать товарные знаки физическим лицам, в том числе самозанятым гражданам.Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сегодня регистрация товарного знака на имя физлиц допускается в таких государствах, как Австрия, Германия, Китай, США, в связи с чем иностранные граждане оказываются наделенными правом регистрации товарного знака в РФ без подтверждения статуса ИП.Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить равенство правового положения российских и иностранных граждан в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак, отмечал политик.Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. На сегодняшний день есть два нематериальных актива, в отношении которых банки видят дополнительные риски: компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет эту ситуацию.Сейчас если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент – его правообладатель. Документом предлагается создать "вторую ступень" гарантий для банков – сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. При этом в отношении программ, которые правообладатель не регистрировал в Роспатенте, регистрация залога требоваться не будет, поясняется на сайте Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html

https://ria.ru/20220528/tovary-1791407378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

павел крашенинников, госдума рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика