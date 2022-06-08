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Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков - РИА Новости, 08.06.2022
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Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков
Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков - РИА Новости, 08.06.2022
Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков
Для поставок на Запад российского зерна надо менять санкции против России, препятствующие этому, но пока предметного разговора об этом нет, заявил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:49
2022-06-08T13:55
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для поставок на Запад российского зерна надо менять санкции против России, препятствующие этому, но пока предметного разговора об этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены - прямые, косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс... Предметных пока разговоров на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ведет ли Россия переговоры по зерну с кем-то кроме Турции и обсуждается ли в этом контексте смягчение санкций в отношении Москвы.Он добавил, что этим вопросом занимаются трейдеры, которые "натыкаются на стену ограничений". На уточняющий вопрос, ведет ли Россия переговоры с кем-либо еще кроме Турции, Песков ответил, что с Анкарой "обсуждается украинский аспект", а по другим направлениям работают трейдеры.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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экономика, россия, дмитрий песков
13:49 08.06.2022 (обновлено: 13:55 08.06.2022)
 
Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков

Песков: для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для поставок на Запад российского зерна надо менять санкции против России, препятствующие этому, но пока предметного разговора об этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены - прямые, косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс... Предметных пока разговоров на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ведет ли Россия переговоры по зерну с кем-то кроме Турции и обсуждается ли в этом контексте смягчение санкций в отношении Москвы.
Он добавил, что этим вопросом занимаются трейдеры, которые "натыкаются на стену ограничений". На уточняющий вопрос, ведет ли Россия переговоры с кем-либо еще кроме Турции, Песков ответил, что с Анкарой "обсуждается украинский аспект", а по другим направлениям работают трейдеры.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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