13:49 08.06.2022 (обновлено: 13:55 08.06.2022)
Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков
Песков: для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для поставок на Запад российского зерна надо менять санкции против России, препятствующие этому, но пока предметного разговора об этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены - прямые, косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс... Предметных пока разговоров на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ведет ли Россия переговоры по зерну с кем-то кроме Турции и обсуждается ли в этом контексте смягчение санкций в отношении Москвы.
Он добавил, что этим вопросом занимаются трейдеры, которые "натыкаются на стену ограничений". На уточняющий вопрос, ведет ли Россия переговоры с кем-либо еще кроме Турции, Песков ответил, что с Анкарой "обсуждается украинский аспект", а по другим направлениям работают трейдеры.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.