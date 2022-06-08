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Россия готова сотрудничать по вывозу украинского зерна, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/zerno-1793965382.html
Россия готова сотрудничать по вывозу украинского зерна, заявил Лавров
Россия готова сотрудничать по вывозу украинского зерна, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022
Россия готова сотрудничать по вывозу украинского зерна, заявил Лавров
Россия готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза украинского зерна, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:19
2022-06-08T13:35
специальная военная операция на украине
экономика
россия
турция
мевлют чавушоглу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза украинского зерна, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход: либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну, что ж, будем надеяться, что проблема будет решаться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.Он отметил, что военные РФ и Турции намерены находиться в контакте по этому вопросу. "С нашей стороны, повторю, каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблему, - даже проблемку, она маленькая на самом деле, - решить никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать. И ещё раз благодарю наших турецких друзей за их внимание к этой проблеме", - добавил министр.Он пояснил, что главная проблема была в том, что Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов. "Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - отметил министр."Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами", - подчеркнул Лавров.Москва ценит усилия Анкары по вопросу вывоза украинского зерна, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что доля украинского зерна в мировом масштабе не является такой значимой."Мы очень ценим, тем не менее, усилия наших турецких друзей, которые ищут пути разблокирования ситуации, того, как вывести зерно из украинских портов и дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков и которые там в общем-то используются в качестве заложников, по большому счету", - сказал Лавров.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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60
353
60
"Мы ценим усилия наших турецких друзей" – Лавров о вывозе зерна с Украины
РФ ГОТОВА СОТРУДНИЧАТЬ С ТУРЦИЕЙ ПО ВОПРОСУ ВЫВОЗА ЗЕРНА С УКРАИНЫ – ЛАВРОВ
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экономика, россия, турция, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр
13:19 08.06.2022 (обновлено: 13:35 08.06.2022)
 
Россия готова сотрудничать по вывозу украинского зерна, заявил Лавров

Лавров: Россия открыта к взаимодействию по вопросу вывоза украинского зерна

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза украинского зерна, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход: либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну, что ж, будем надеяться, что проблема будет решаться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
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Он отметил, что военные РФ и Турции намерены находиться в контакте по этому вопросу. "С нашей стороны, повторю, каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблему, - даже проблемку, она маленькая на самом деле, - решить никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать. И ещё раз благодарю наших турецких друзей за их внимание к этой проблеме", - добавил министр.
Он пояснил, что главная проблема была в том, что Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов. "Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - отметил министр.
"Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами", - подчеркнул Лавров.
Москва ценит усилия Анкары по вопросу вывоза украинского зерна, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что доля украинского зерна в мировом масштабе не является такой значимой.
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"Мы очень ценим, тем не менее, усилия наших турецких друзей, которые ищут пути разблокирования ситуации, того, как вывести зерно из украинских портов и дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков и которые там в общем-то используются в качестве заложников, по большому счету", - сказал Лавров.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияТурцияМевлют ЧавушоглуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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