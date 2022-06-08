https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил украинскому журналисту, который обвинил российскую сторону в "воровстве" украинского зерна. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:08
2022-06-08T13:08
2022-06-08T15:56
сергей лавров
политика
россия
украина
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил украинскому журналисту, который обвинил российскую сторону в "воровстве" украинского зерна.Журналист украинского Общественного телевидения, задавая вопрос министру на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре, обвинил Россию в том, что она якобы "ворует" на Украине зерно и другие товары."А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю - мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима", - парировал министр."А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никакого препятствия нет. Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он чем-то ещё там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море", - добавил Лавров.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793854089.html
https://ria.ru/20220606/zerno-1793574373.html
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Лавров осадил украинского журналиста, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
Лавров осадил украинского журналиста, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
2022-06-08T13:08
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сергей лавров, политика, россия, украина
13:08 08.06.2022 (обновлено: 15:56 08.06.2022)
Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
Глава МИД Лавров шуткой ответил на слова украинского журналиста о "воровстве" зерна