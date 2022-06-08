Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/zerno-1793934644.html
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна
Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:08
2022-06-08T12:15
в мире
стамбул
турция
оон
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - сказал Лавров на пресс-конференции в Турции.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html
стамбул
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция, оон, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид турции, мевлют чавушоглу
12:08 08.06.2022 (обновлено: 12:15 08.06.2022)
 
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна

Лавров: Россия готова к четырехсторонней встрече с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - сказал Лавров на пресс-конференции в Турции.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 19:44
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
 
В миреСтамбулТурцияООНУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала