https://ria.ru/20220608/zerno-1793934644.html

Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна

Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна

Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:08

2022-06-08T12:08

2022-06-08T12:15

в мире

стамбул

турция

оон

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - сказал Лавров на пресс-конференции в Турции.

https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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