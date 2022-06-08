https://ria.ru/20220608/zerno-1793934644.html
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна
Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:08
2022-06-08T12:08
2022-06-08T12:15
в мире
стамбул
турция
оон
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - сказал Лавров на пресс-конференции в Турции.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, турция, оон, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид турции, мевлют чавушоглу
12:08 08.06.2022 (обновлено: 12:15 08.06.2022)
Лавров заявил о готовности к четырехсторонней встрече по вывозу зерна
Лавров: Россия готова к четырехсторонней встрече с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна