https://ria.ru/20220608/zerno-1793931958.html

ЕС рисует из ситуации с украинским зерном катастрофу, заявил Лавров

ЕС рисует из ситуации с украинским зерном катастрофу, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2022

ЕС рисует из ситуации с украинским зерном катастрофу, заявил Лавров

Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, но Запад рисует из неё "вселенскую катастрофу", заявил глава МИД... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:01

2022-06-08T12:01

2022-06-08T13:30

в мире

украина

евросоюз

сергей лавров

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, но Запад рисует из неё "вселенскую катастрофу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых", - сказал он по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет", - подчеркнул Лавров.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/zelenskiy-1793601136.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/podzhog-1793860559.html

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Лавров оценил ситуацию с вывозом украинского зерна СИТУАЦИЯ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КРИЗИСУ, НО ЕС РИСУЕТ ИЗ НЕЁ "КАТАСТРОФУ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА" - ЛАВРОВ 2022-06-08T12:01 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, евросоюз, сергей лавров