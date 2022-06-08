12:01 08.06.2022 (обновлено: 13:30 08.06.2022)
ЕС рисует из ситуации с украинским зерном катастрофу, заявил Лавров
Лавров: cитуация с украинским зерном не имеет отношения к продовольственному кризису
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, но Запад рисует из неё "вселенскую катастрофу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых", - сказал он по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет", - подчеркнул Лавров.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции. Позже Владимир Зеленский отверг возможность экспорта зерна через Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.