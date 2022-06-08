https://ria.ru/20220608/zelenskiy-1794092172.html

Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона

Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона - РИА Новости, 08.06.2022

Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона

Британские пользователи Twitter оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обрадовался сохранению премьер-министром Соединенного... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:02

2022-06-08T19:02

2022-06-08T19:16

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британские пользователи Twitter оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обрадовался сохранению премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном своего поста."Два коррумпированных клоуна. У них много общего", — считает OrenthalJames."Чему именно украинский лидер радуется? Мне начинает не нравиться этот персонаж", — возмутился michael staines."Зеленский должен просто понять, что, если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать. Джонсон делает только то, что выгодно ему", — пишет Sara."Президент Украины рад, что получит больше бесплатного оружия за счет налогоплательщиков Соединенного Королевства", — предположил Barry.Ранее стало известно, что глава британского правительства останется на должности, поскольку представители правящей Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения ему вотума недоверия. Премьер оказался перед угрозой потерять работу из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, великобритания