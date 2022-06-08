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Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона - РИА Новости, 08.06.2022
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Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона
Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона - РИА Новости, 08.06.2022
Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона
Британские пользователи Twitter оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обрадовался сохранению премьер-министром Соединенного... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:02
2022-06-08T19:16
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британские пользователи Twitter оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обрадовался сохранению премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном своего поста."Два коррумпированных клоуна. У них много общего", — считает OrenthalJames."Чему именно украинский лидер радуется? Мне начинает не нравиться этот персонаж", — возмутился michael staines."Зеленский должен просто понять, что, если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать. Джонсон делает только то, что выгодно ему", — пишет Sara."Президент Украины рад, что получит больше бесплатного оружия за счет налогоплательщиков Соединенного Королевства", — предположил Barry.Ранее стало известно, что глава британского правительства останется на должности, поскольку представители правящей Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения ему вотума недоверия. Премьер оказался перед угрозой потерять работу из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
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в мире, украина, великобритания
19:02 08.06.2022 (обновлено: 19:16 08.06.2022)
 
Британцы предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона

Пользователи Twitter из Британии предупредили Зеленского о скором предательстве Лондона

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Британские пользователи Twitter оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обрадовался сохранению премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном своего поста.
"Два коррумпированных клоуна. У них много общего", — считает OrenthalJames.
"Чему именно украинский лидер радуется? Мне начинает не нравиться этот персонаж", — возмутился michael staines.
"Он (Джонсон. — Прим. ред.) предаст Зеленского, как предал всех, с кем когда-либо вступал в контакт. Это лишь вопрос времени", — предупредил Andy Brice.
"Зеленский должен просто понять, что, если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать. Джонсон делает только то, что выгодно ему", — пишет Sara.
"Президент Украины рад, что получит больше бесплатного оружия за счет налогоплательщиков Соединенного Королевства", — предположил Barry.
Ранее стало известно, что глава британского правительства останется на должности, поскольку представители правящей Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения ему вотума недоверия. Премьер оказался перед угрозой потерять работу из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
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